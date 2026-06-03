Ramille e Filipe Bragança - Reprodução / Instagram

Ramille e Filipe BragançaReprodução / Instagram

Publicado 03/06/2026 14:58

Em uma publicação sobre o filme "100 Dias", de Carlos Saldanha, que chega aos cinemas em 29 de outubro, Ramille compartilhou imagens do namorado caracterizado como o navegador Amyr Klink e aproveitou para destacar sua admiração pelo trabalho dele.

"Sou sua fã, você sabe. Outubro já pode chegar. Te admiro, te celebro. Voa, você é gigante", escreveu a atriz. Para viver o personagem, o artista passou por uma transformação física e perdeu mais de 10 quilos

O romance entre os dois ganhou confirmação na segunda-feira (1º), durante participação de Filipe no programa "Encontro", da TV Globo. Na atração, o ator comentou o relacionamento de forma descontraída.

"Nos conhecemos na novela e olha aí. Saiu uma matéria falando que a gente estava se conhecendo melhor, então agora estamos nos conhecendo ainda melhor", afirmou.

Desde abril, os artistas já falavam publicamente sobre a aproximação, mas sem definir a relação. Os dois integram o elenco da novela "Coração Acelerado", embora não atuem juntos nas mesmas cenas.