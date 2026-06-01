Filipe Bragança confirma namoro com Ramille - Reprodução / Instagram

Filipe Bragança confirma namoro com RamilleReprodução / Instagram

Publicado 01/06/2026 14:55

Rio - O ator Filipe Bragança confirmou o namoro com a atriz Ramille nesta segunda-feira (1º), durante participação no programa "Encontro com Patrícia Poeta". Os dois atuam juntos na novela "Coração Acelerado", em que interpretam João Raul e Sinara.



A revelação aconteceu depois que Ramille enviou uma mensagem em vídeo para o ator. Na declaração, ela destacou a admiração que sente pelo companheiro e elogiou sua dedicação ao trabalho.



“Te amo, te admiro, sou sua fã, você sabe disso. O Filipe é ainda mais lindo por dentro, é um profissional de se admirar. Ultra, mega, power profissional, estudioso ao máximo”, afirmou a atriz.



Ramille também comentou sobre o sucesso do ator na novela. “Não é à toa que você está fazendo esse sucesso como o ‘mozão’ do Brasil, que você vai fazer muito, muito e muito sucesso. Você é um cara excepcional.”



A atriz ainda ressaltou a entrega de Filipe aos personagens e desejou sucesso ao namorado. “Você é um furacão na minha vida, na vida das pessoas. Então, eu só desejo tudo de mais lindo. O Brasil ainda vai falar muito de Filipe Bragança. Te amo”, completou.



Após assistir à homenagem, Filipe respondeu com bom humor e aproveitou para retribuir o carinho. “Beijo, Ramille. Te amo”, disse o ator.



Na sequência, Patrícia Poeta perguntou sobre o relacionamento do casal. Filipe contou que os dois se conheceram pessoalmente durante as gravações da novela, apesar de já acompanhar o trabalho da atriz anteriormente.



“Foi na novela que a gente se conheceu pessoalmente, mas eu já conhecia o trabalho dela de antes. Muito inteligente, muito sagaz, que também me inspira”, afirmou.



O ator ainda comentou sobre os rumores envolvendo o casal antes da confirmação pública do namoro. “Saiu uma matéria falando que a gente estava se conhecendo melhor, então agora estamos nos conhecendo ainda melhor”, brincou.