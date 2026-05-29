Luísa Sonza durante o TVZ - Reprodução de vídeo

Luísa Sonza durante o TVZReprodução de vídeo

Publicado 29/05/2026 06:34

Rio - Luísa Sonza, de 27 anos, participou do "TVZ", do Multishow, nesta quinta-feira (28), e recordou um episódio inusitado envolvendo Maria Carey. A artista disse que foi à casa da cantora norte-americana, em Los Angeles, e esqueceu o sutiã no banheiro da residência. A situação aconteceu durante a gravação da música "Type Dangerous (The Brazil Funk Remix)".

"Fui em tudo. Fui ao estúdio, ficamos juntas um tempão. Ela me esperou trocar de roupa... Eu esqueci o sutiã lá no banheiro da Mariah, porque eu fui trocar de roupa", contou Sonza. "E ficou lá?", perguntou Wanessa Camargo, uma das apresentadoras da atração.

"Esqueci. E uma moça avisou: 'alguém deixou um sutiã aqui no banheiro'. No lavabo que eu deixei, porque eu me troquei lá rapidinho pra gente fazer outros conteúdos. Usei duas roupas. No outro dia, minha equipe foi buscar", explicou a loira.

Wanessa, então, quis saber: "Não levou nenhum sabonetinho da casa?". Luísa reagiu: "Não, né". A filha de Zezé di Camargo confessou: "Eu ia levar um sabonetinho e provar". A loira, por fim, elogiou a cantora norte-americana. "Maravilhosa. Uma querida".

a @luisasonza contando que foi na casa da Mariah Carey e esqueceu um sutiã lá #TVZAoVivo pic.twitter.com/r5juZCKZTX — Multishow (@multishow) May 28, 2026



