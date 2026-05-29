Luísa Sonza durante o TVZReprodução de vídeo
a @luisasonza contando que foi na casa da Mariah Carey e esqueceu um sutiã lá #TVZAoVivo pic.twitter.com/r5juZCKZTX— Multishow (@multishow) May 28, 2026
Agora você pode ler esta notícia off-line
Luísa Sonza durante o TVZReprodução de vídeo
a @luisasonza contando que foi na casa da Mariah Carey e esqueceu um sutiã lá #TVZAoVivo pic.twitter.com/r5juZCKZTX— Multishow (@multishow) May 28, 2026
Suzana Alves recorda 'horror' à proposta de ficar de lingerie em programa
No 'The Noite', ela expôs o motivo de ter aceitado o papel da personagem Tiazinha
Vídeo: Repórter da Band é agredida com tapas e empurrões por homem desconhecido
Apresentador da 'Tribuna Livre', Bruno Pereira lamentou: 'Covardia'
Luísa Sonza recorda ida à casa de Mariah Carey: 'Esqueci meu sutiã lá'
Artista deu detalhes da situação durante o 'TVZ', nesta quinta-feira (28)
Silvia Pfeifer recorda par romântico com Christiane Torloni em 'Torre de Babel'
Atriz comentou rejeição que fez personagens serem mortas em explosão
Fátima Bernardes defende fim da escala 6x1: 'Desumano'
Apresentadora explicou apoio à mudança em participação no 'Sem Censura'
Vídeo: Jacquin dá resposta afiada ao descobrir profissão de participante do 'Masterchef'
Comentário do chef dividiu a opinião dos internautas