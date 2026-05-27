Fátima Bernardes se manifestou a favor do fim da escala 6x1 - Reprodução de Vídeo

Fátima Bernardes se manifestou a favor do fim da escala 6x1Reprodução de Vídeo

Publicado 27/05/2026 19:10

Rio - Fátima Bernardes participou do "Sem Censura", da TV Brasil", e se mostrou favorável a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) pelo fim da jornada de trabalho 6x1. No programa desta quarta-feira (27), a jornalista comentou o assunto com a apresentadora Cissa Guimarães.

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"Essa foi a escala que eu tive, com alguns plantões obviamente. Já era difícil. Imagino para todo mundo que tem uma vida de trabalhador que têm essa escala de 9 horas, com uma de almoço, mais esse monte de hora no trânsito", afirmou.

Ela declarou que a escala com duas folgas semanais é benéfica para a população. "A gente precisa de muita coisa, de tempo com a família, tempo de descanso, tempo para se aprimorar, para aprender mais sobre tecnologia. Fica muito difícil, acho muito desumano. Acho que 5x2 seria muito mais justo para todo mundo".

"Eu acho muito desumano. Eu acho que 5x2 seria mais justo pra todo mundo."



No #SemCensura, Fátima Bernardes defende o fim da escala 6x1. pic.twitter.com/JpfqVTuq0F — TV Brasil (@TVBrasil) May 27, 2026

Votação



A comissão especial da Câmara dos Deputados aprovou na tarde desta quarta-feira (27) o parecer do relator Leo Prates (Republicanos-BA). Por 34 a favor e 4 contra, a proposta irá para análise do plenário. A PEC reduz a jornada de 44 horas para 40 horas máximas semanais, sem a diminuição salarial e com dois dias de folgas, além de uma transição gradual de 14 meses após a promulgação.