Fátima Bernardes se manifestou a favor do fim da escala 6x1Reprodução de Vídeo

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Rio - Fátima Bernardes participou do "Sem Censura", da TV Brasil", e se mostrou favorável a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) pelo fim da jornada de trabalho 6x1. No programa desta quarta-feira (27), a jornalista comentou o assunto com a apresentadora Cissa Guimarães. 
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Fátima Bernardes - Reprodução/Instagram
Fátima Bernardes se manifestou a favor do fim da escala 6x1 - Reprodução de Vídeo
"Essa foi a escala que eu tive, com alguns plantões obviamente. Já era difícil. Imagino para todo mundo que tem uma vida de trabalhador que têm essa escala de 9 horas, com uma de almoço, mais esse monte de hora no trânsito", afirmou. 
Ela declarou que a escala com duas folgas semanais é benéfica para a população. "A gente precisa de muita coisa, de tempo com a família, tempo de descanso, tempo para se aprimorar, para aprender mais sobre tecnologia. Fica muito difícil, acho muito desumano. Acho que 5x2 seria muito mais justo para todo mundo". 
Votação 
A comissão especial da Câmara dos Deputados aprovou na tarde desta quarta-feira (27) o parecer do relator Leo Prates (Republicanos-BA). Por 34 a favor e 4 contra, a proposta irá para análise do plenário. A PEC reduz a jornada de 44 horas para 40 horas máximas semanais, sem a diminuição salarial e com dois dias de folgas, além de uma transição gradual de 14 meses após a promulgação.