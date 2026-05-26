Pedro ( Chay Suede ) termina namoro com Bruna ( Nanda Marques ) - Manoella Mello/ TV Globo

Pedro ( Chay Suede ) termina namoro com Bruna ( Nanda Marques )Manoella Mello/ TV Globo

Publicado 26/05/2026 14:05

Rio - Pedro (Chay Suede) vai descobrir que Bruna (Nanda Marques) mentiu para ele sobre a gravidez e colocará um ponto final no relacionamento com ela, em capítulo previsto para ir ao ar nesta terça-feira (26), em "Quem Ama Cuida", da TV Globo.

Tudo acontece depois do, até então, casal ser vítima de um atentado. O carro do advogado será fechado por outro veículo de forma proposital, e capota. Pedro e Bruna, então, serão levados ao hospital. Lá, o médico informa a Carmita (Débora Evelyn) que a filha dela será submetida a alguns exames.

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Preocupado com a saúde de Bruna, Pedro pedirá informações sobre o estado de saúde dela e do bebê, mas será informado pelo médico que a jovem nunca esteve grávida. Em choque, o advogado confronta a namorada e Carmita sobre a mentira.

Bruna explica que agiu por insegurança e medo de perdê-lo, mas Pedro se sente profundamente traído e que foi enganado no seu desejo de ser pai. Sendo assim, o filho de Ademir (Dan Stulbach) decide colocar um ponto final na relação.