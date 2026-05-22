Boninho anuncia mudanças em 'Casa do Patrão' - Reprodução / Instagram

Boninho anuncia mudanças em 'Casa do Patrão'Reprodução / Instagram

Publicado 22/05/2026 09:47 | Atualizado 22/05/2026 12:05

Rio - Boninho anunciou, nesta sexta-feira (22), uma reformulação na "Casa do Patrão", da Record, e afirmou que o jogo será "resetado" a partir deste domingo (24). Idealizador da atração, o diretor detalhou algumas mudanças na dinâmica do reality show e indicou que a nova fase vai mexer diretamente na rotina dos participantes.

Domingo o jogo vai ser ressetado!! Já que vocês mandam!! A gente atende. A rotina muda, tem mais embates ao vivo, equilíbrio de comando, zerando contas, mudando responsabilidades, o patrão vai ser chefe mas assume mais a cedo. A voto vai ser mais a cara a cara. O terceiro será… pic.twitter.com/9aKDltLEh9 — J.B. Oliveira (@boninho) May 22, 2026

"Domingo o jogo vai ser resetado!! Já que vocês mandam!! A gente atende. A rotina muda, tem mais embates ao vivo, equilíbrio de comando, zerando contas, mudando responsabilidades, o patrão vai ser chefe mas assume mais a cedo. A voto vai ser mais a cara a cara. O terceiro será entre eles. Mais individual. Adms liberados. Vamos falar ao vivo com a galera das mídias sociais todo terça, sábado e quinta. Provas maiores. O ranking da verdade ao vivo no sabadão", adiantou Boninho.

Nos comentários, a reação do público apareceu dividida. Um internauta escreveu que a tendência do reality seria "naufragar" por causa do fanatismo do público, enquanto outro defendeu que o problema não estaria no programa, mas nas escolhas de quem acompanha e vota.



Comandado por Leandro Hassum, a "Casa do Patrão" é um reality show idealizado por Boninho, exibido pela Record em parceria com o Disney+, em que os participantes convivem em uma casa sob uma dinâmica de hierarquia, provas e votações. A proposta gira em torno da figura do “patrão”, que assume um lugar de comando no jogo e interfere na rotina dos demais competidores.

