Cariúcha durante o 'Sem Censura' - Reprodução de vídeo

Cariúcha durante o 'Sem Censura'Reprodução de vídeo

Publicado 20/05/2026 06:45

Rio - Cariúcha lembrou o reencontro com Caco Barcellos após viralizar no "Profissão Repórter", em 2009, apresentado por ele, durante o concurso Garota da Laje. Em entrevista ao "Sem Censura", da TV Brasil, nesta terça-feira (19), a apresentadora do "Superpop" brincou que deu uma "carreira" para o jornalista, já que ela se tornou assunto no programa global com o meme "sou toda natural, eu sou bonita pra caramba".

"Depois da pandemia, ele (Barcellos) foi me entrevistar. Foi os 14 anos do 'Profissão Repórter'. Você sabe que eu dei uma carreira para o Caco, né, Cissa?", brincou ela com a apresentadora Cissa Guimarães. Esse reencontro, na verdade, aconteceu em 2021, na edição especial dos 15 anos do "Profissão Repórter".

A apresentadora Cissa Guimarães se divertiu com o comentário. "Ainda bem que foi uma carreira, né?". Sem papas na língua, Cariúcha confessou, aos risos: "Queria ter dado uma investida".



Em seguida, ela elogiou Caco e fez uma revelação sobre ele. "Descobri que ele está solteiro agora", afirmou Cariúcha. "Ele é gato, hein", opinou Cissa Guimarães. "Ele é. Quando estive com ele, estava prestes a se casar", comentou ela, que se declarou "namoradeira". "Eu sou. Gosto muito, adoro virar os olhinhos".

Cariúcha, então, comentou que não imaginou o impacto que o meme teria em sua vida. "Não imaginava. Confesso para você que, quando passou o 'Profissão Repórter' no dia, eu fiquei com muita vergonha. Porque o povo começou a me zoar. Me chamar de 'barraqueira'... Eu falei: 'meu Deus, acabou pra mim'. E aí viralizou. Até hoje as pessoas usam como referência", declarou.

"E com esse bordão, o 'Bonita pra caramba', eu faço dinheiro, virou a minha marca registrada. Eu tenho minha linha de cosméticos. De shampoo, condicionador. Tem que fazer dinheiro, né?", completou.



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