Luciano Huck e Sophie CharlotteReprodução de vídeo / TV Globo
Sophie Charlotte falando sobre a gratidão de ter participado de #TrêsGraças #Domingão #TVGlobo pic.twitter.com/8rtFnsbZ2Z— TV Globo (@tvglobo) May 17, 2026
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Luciano Huck e Sophie CharlotteReprodução de vídeo / TV Globo
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