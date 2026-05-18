Luciano Huck e Sophie Charlotte - Reprodução de vídeo / TV Globo

Luciano Huck e Sophie CharlotteReprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 18/05/2026 10:34

Rio - Luciano Huck recebeu Sophie Charlotte no palco do "Domingão", da TV Globo, e comentou a ausência da atriz, que interpretou Gerluce na novela "Três Graças", na premiação "Melhores do Ano", que ocorreu em março deste ano. No palco, o apresentador assumiu a injustiça com a artista.

"Eu acho que a Gerluce foi injustiçada na novela quando ela foi presa sem motivo, e a Sophie foi injustiçada esse ano no Melhores do Ano", afirmou Luciano, que elogiou a atriz. "Estou muito feliz de te ter nesse palco e dizer que você fez um trabalho impecável esse ano. Como telespectador, como colega... parabéns, foi linda a sua entrega, belíssima novela, parabéns, Sophie!".

Emocionada, Sophie agradeceu o apresentador pelas palavras: "Muito obrigada! Obrigada mesmo. Ai, que alegria".

Lembrada no 'Melhores do Ano'

Mesmo de fora da premiação, a atriz foi lembrada pelos colegas de trabalho da novela e foi citada nos discursos de Murilo Benício e do diretor artístico Luiz Henrique Rios. Ela também recebeu o carinho de Alana Cabral e Dira Paes, que mandaram um beijo pra ela ao vivo.

Quem venceu na categoria Melhor Atriz no "Melhores do Ano" foi Grazi Massafera, que deu vida à vilã Arminda no folhetim de Aguinaldo Silva, Virgílio Silva e Zé Dassilva. Alana levou a melhor na categoria 'Revelação', pelo papel como Joélly. O último capítulo da novela foi exibido na sexta-feira (15), e reexibido no sábado (16).