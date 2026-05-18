MC Ryan SP durante entrevista ao Domingo Espetacular - Reprodução de vídeo / Record

MC Ryan SP durante entrevista ao Domingo EspetacularReprodução de vídeo / Record

Publicado 18/05/2026 09:05

Rio - MC Ryan SP definiu os 28 dias que ficou na cadeia como os "piores da vida" em entrevista ao "Domingo Espetacular", da Record, exibida na última noite (17). Aos prantos, o funkeiro relatou que sofreu muito enquanto estava preso e que passou a dar mais valor à família e à liberdade.

"(Foram dias) Sofridos. Deus me colocou ali para me mostrar muita coisa da minha vida, para dar valor a muita coisa que é importante. Dar valor verdadeiramente ao tempo, à liberdade, à minha mulher, à minha filha", disse ele, que afirma ter deixado a cadeia transformado. "Com certeza. O Ryan agora é um cara que só quer focar no trabalho. E é isso, (Roberto) Cabrini, entendeu? Cara, eu passei os piores dias da minha vida lá. De verdade. Eu não consegui entender. Mas eu vou vencer", comentou, em meio às lágrimas.

fotogaleria

Na sequência, o cantor assumiu erros do passado - ele agrediu a mulher, Giovanna Roque, há dois anos. "Eu errei muito também. Errei com a minha esposa, errei com a minha família. (Na cadeia), eu chorava, olhava as fotos da minha filha e falava: 'Deus, por que eu estou aqui?'. Eu sofri muito na cadeia. Ficar longe da minha filha. Eu só chorava lá dentro", recordou.

O artista, que havia sido preso na Operação Narco Fluxo, suspeito de liderar uma engrenagem criminosa voltada à lavagem de dinheiro do crime organizado e do tráfico de drogas, com uso de bets, rifas ilegais e empresas ligadas à produção musical e ao entretenimento, negou as acusações que envolvem ele.

"Jamais eu fiz isso. Pode ter certeza disso. Tenho consciência de que sou acusado disso, mas jamais... Eu não movimentei R$ 1,6 bilhão. É o que consta na investigação, mas eu não movimentei isso, eu nunca vi esse dinheiro na minha vida. Eu não tenho esse dinheiro. Eu não liderei nada disso... Eu acho que estou sendo acusado disso por eu ser um cara da mídia. Um funkeiro. Eu acho que é isso. Mas tudo vai se resolver", afirmou Ryan.

Ele explicou que divulgava bets "assim como quase todos os influencers do Brasil divulgam". "Eu apenas divulguei a bet, só isso. (Sobre) O dinheiro das bets em si quem tem que falar é o dono das bets, o meu dinheiro é legal".

Ele também negou que entrasse dinheiro ilegal nas empresas dele. "Não lavo dinheiro para o Comando (Vermelho), não lavo dinheiro pro PCC, não lavo dinheiro para nada. Eu apenas faço as minhas publicidades, como todo mundo faz. Tudo vai ser provado e lá na frente eu vou cantar o hino da vitória, se Deus quiser", destacou. Em outro momento, ele ressaltou: "Não mexo com dinheiro ilícito. Não faço parte de nenhuma organização criminosa".

Fora da prisão desde o dia 14, Ryan contou que deseja provar sua inocência. "Eu estou convicto que eu vou sair dessa, que eu vou vencer, vai dar tudo certo. Lutar contra isso, sair dessa investigação. Eu rezo todo dia para ouvir: 'Ryan, você foi absolvido desse inquérito policial, você está livre'. Eu quero ficar em paz, viver em paz, ficar com a minha família, poder fazer o meu show, subir no palco, cantar, andar novamente nas ruas sem as pessoas olharem para mim".

"No meu prédio, as pessoas falam que minha mulher lava dinheiro para coisa errada, que o marido dela lava dinheiro pra coisa errada... Eu desço no meu prédio, as pessoas olham para mim com medo... Eu quero deixar claro para todos os meus fãs que eu não sou bandido, não sou criminoso, não sou faccionado, não faço parte do PCC. Eu só quero cantar, não lavo dinheiro para ninguém, não faço nada para ninguém. Vou provar isso pra Polícia Federal, vou provar isso pro Brasil", concluiu.