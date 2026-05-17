Leticia Colin interpreta Adriana em Quem Ama Cuida - Manoella Mello / TV Globo

Leticia Colin interpreta Adriana em Quem Ama CuidaManoella Mello / TV Globo

Publicado 17/05/2026 05:00

Rio - Depois de interpretar vilãs em "Todas as Flores" (2022) e "Garota do Momento" (2024), Leticia Colin assume o papel da mocinha Adriana em "Quem Ama Cuida", que estreia nesta segunda-feira (18), na faixa das 21h. Na história, a fisioterapeuta enfrenta uma série de tragédias pessoais: é demitida do emprego, tem a casa destruída por uma enchente que atinge São Paulo e vê o marido, Carlos (Jesuíta Barbosa), ser arrastado pelas águas. Ao longo da trama, escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto, ela ainda é vítima de uma grande injustiça.

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Profunda e destemida, a filha de Elisa (Isabela Garcia) e neta de Otoniel (Tony Ramos) marca a primeira protagonista da atriz de 36 anos em horário nobre. "Está sendo demais, muito interessante, amoroso... Estou honrada, é uma responsabilidade imensa. É uma personagem deslumbrante que o Walcyr (Carrasco) inventou. Tem cenas sensacionais, que toda atriz que se preza gostaria de poder fazer, muito bem construídas. É uma personagem com complexidade, com objetivos na vida, que não é superficial", analisa.

Uma das cenas de grande impacto são as da enchente. Elas foram gravadas em São Paulo, no Rio de Janeiro, na cidade cenográfica dos Estúdios Globo e na piscina do Parque Radical de Deodoro, além de exigirem uma superprodução, com efeitos especiais, visuais digitais e produção virtual.

"Para mim, especialmente, eram sequências dramáticas, difíceis. A família perde tudo. A Adriana consegue resgatar a família, que poderia ter tido um final trágico. Então, essa sequência tem uma vibração dramática muito alta. Tive que ficar nesses estados de urgência, de salvamento, resgate, tragédia, durante muito tempo", lembra Leticia, que destaca o apoio de Jesuíta na ocasião. "Muitas vezes ele nem precisaria estar em cena, e ele ficava na água também para me fazer companhia, para dar força. Foi muito bonito".

Sem casa, Adriana e a família vão parar em um abrigo. É lá que a jovem conhece Pedro (Chay Suede), um advogado idealista, atuando como voluntário. Apesar de breve, o encontro entre eles é marcante. Em meio às dificuldades, a personagem conseguirá um emprego como fisioterapeuta de Arthur Brandão (Antonio Fagundes), um empresário do ramo de joias. A relação entre eles inicia com conflitos, mas aos poucos os dois se tornam grandes amigos e confidentes.

Com medo de sua fortuna parar nas mãos dos ambiciosos irmãos, Pilar (Isabel Teixeira) e Ulisses (Alexandre Borges), e dos sobrinhos, Rafael (João Vitor Silva), Ingrid (Agatha Moreira), Brigitte (Tata Werneck), o milionário pede Adriana em casamento, como forma de gratidão e de garantir segurança a financeira dela.

A fisioterapeuta aceitará a união, mesmo a contragosto de seu avô, que a alerta sobre os olhares dos familiares do ricaço voltados para ela como um alvo. Leticia celebra a chance de contracenar com Tony Ramos. "Era um sonho para mim. E é muito melhor do que qualquer sonho, é uma realidade, porque ele é real e ele fala tanto da beleza da nossa profissão".

No dia da cerimônia, Pedro, filho do advogado Ademir (Dan Stulbach), descobrirá que a noiva do padrinho é a mulher por quem se apaixonou no abrigo e ficará transtornado. Já Arthur será assassinado misteriosamente depois de trocar as alianças com a amiga. Adriana se tornará a principal suspeita do crime e será condenada injustamente a 12 anos de prisão.

Após cumprir metade da pena, a jovem deixa a cadeia com o desejo de vingança e de encontrar o verdadeiro responsável pela morte de Arthur. Apesar disso, ela não deixa de ter fé e acreditar no amor. Leticia, então, destaca a força da personagem. "Ela é complexa, profunda, misteriosa, charmosa, inclusive, ela sabe até acessar a força da violência a partir do desejo de justiça. Eu estou muito comovida".

A atriz lembra que pediu para fazer o teste para dar vida à Adriana. "Lutei por essa personagem. Acho que faz sentido eu ter ido atrás, pedindo um teste para fazer essa novela, a Adriana, porque sinto que meu coração tinha que estar dentro dessa personagem, ela tinha que estar dentro de mim. E que assim seja. Sucesso a gente não encomenda, mas a gente está fazendo com muito coração, admiração, vontade e dando tudo de si".