Pietra Quintela - Divulgação

Pietra QuintelaDivulgação

Publicado 14/05/2026 10:22 | Atualizado 14/05/2026 10:23

Rio - Pietra Quintela, de 18 anos, está confirmada no elenco de "Por Você", próxima novela das 19h da TV Globo, com estreia prevista para o segundo semestre deste ano. Apesar de não dar muitos detalhes sobre o papel, a atriz conta que sua personagem lhe exigirá ainda mais dedicação.

"Estou adorando a oportunidade de amadurecer ainda mais e poder interpretar um personagem tão interessante, que me desafia em um ponto específico, algo sobre o qual ainda não posso revelar detalhes, mas que me exige um novo desenvolvimento, para o qual tenho me dedicado intensamente", adianta.

Conhecida por interpretar Lorena D'Ávila nas novelas "As Aventuras de Poliana" e "Poliana Moça", a artista celebra sua estreia em folhetins da TV Globo. "Estou muito feliz. É como viver um sonho, pois sempre fazer parte de uma novela na Globo. Me abençoada por vivenciar este momento, especialmente nesta nova fase da minha vida, ao completar 18 anos".