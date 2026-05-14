Pietra QuintelaDivulgação
Pietra Quintela é confirmada em novela da TV Globo e adianta detalhes de personagem
Atriz está no elenco de 'Por Você', com previsão de estreia para o segundo semestre
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