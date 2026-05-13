Selton Mello fala sobre bastidores do Oscar em Encontro - Reprodução/TV Globo

Selton Mello fala sobre bastidores do Oscar em EncontroReprodução/TV Globo

Publicado 13/05/2026 11:51

Rio - Selton Mello comentou os bastidores da intensa temporada internacional de premiações de “Ainda Estou Aqui” durante participação no programa “Encontro com Patrícia Poeta”, exibido nesta quarta-feira (13). No longa dirigido por Walter Salles, o ator dá vida a Rubens Paiva e relembrou experiências vividas ao longo da divulgação do filme no exterior.

Durante a conversa, Patrícia Poeta exibiu imagens inéditas dos bastidores do Oscar, enquanto Selton relembrou a emoção de acompanhar de perto a trajetória histórica do filme na principal premiação do cinema mundial. “Foi muito bonito. Isso aí foi uma coisa inesquecível que a gente viveu”, afirmou o ator.

Selton também destacou como a mobilização do público brasileiro tornou a experiência ainda mais marcante. Como a cerimônia do Oscar aconteceu durante o Carnaval, o ator relembrou a atmosfera de torcida que tomou conta do país. “Foi no Carnaval o Oscar, caiu certinho no Carnaval, então a gente viu aquelas imagens lindas”, comentou. Patrícia completou: “Parecia a Copa”.

O artista ainda aproveitou para revelar diferenças curiosas entre duas das maiores premiações do entretenimento internacional: o Oscar e o Globo de Ouro. “Para quem gosta de saber das fofocas, o Globo de Ouro é mais legal do que o Oscar”, brincou. “No Globo de Ouro, você fica em mesas, jantando, tomando um drink, e na mesa ao lado está o pessoal do Almodóvar, na outra mesa está outro elenco. Você fica tietando a turma, interagindo. Já o Oscar é um teatro, você assiste com mais distanciamento. Essa é a diferença”.

"Ainda Estou Aqui" marcou presença em importantes premiações internacionais entre 2024 e 2025 e entrou para a história ao se tornar o primeiro filme brasileiro a conquistar o Oscar de Melhor Filme Internacional.