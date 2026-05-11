Simony segue em remissão de um câncer de intestino - Reprodução/Instagram

Simony segue em remissão de um câncer de intestino Reprodução/Instagram

Publicado 11/05/2026 15:34

Rio - Simony revelou os momentos mais difíceis e o milagre que marcou sua luta contra o câncer de intestino durante participação no "Sensacional", da RedeTV!, que vai ao ar nesta segunda-feira (11). A cantora recordou o impacto ao receber o diagnóstico em 2022.

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"Quando eu li isso [carcinoma], parecia que o chão abriu, pensei: 'vou morrer'. É a primeira coisa que você pensa", desabafa. Ela explica que aliou a fé à medicina durante o processo de cura e a decisão de recusar uma cirurgia invasiva que a obrigaria a usar uma bolsa de colostomia.

"Fiz cirurgia espiritual, promessa para Nossa Senhora Aparecida, fiz de tudo. [...] Não vou fazer cirurgia, porque tenho certeza que vai acontecer um milagre para mim", diz. Tempos depois, um novo exame indicou o desaparecimento do tumor. "Chorei, caí no chão. Se eu tivesse problema no coração, tinha infartado".

Em remissão desde 2023, a artista de 49 anos detalha o medo constante durante o tratamento e o acompanhamento médico. "É uma corda bamba, você tem medo, calafrio, não durmo, passo a noite pedindo a Deus calma, porque é muito difícil", conta.



Simony abriu o jogo sobre os impactos financeiros provocados pela doença e revela ter gasto mais de meio milhão de reais no tratamento. "Vendi terreno, vendi tudo o que foi preciso, trabalhei a vida inteira justamente para ter se um dia eu precisasse [...] Depois que tive a doença, entendi que o mais importante na vida é ser feliz", assegura.