Conheça trama e elenco da nova novela das 19h da TV Globo, 'Por Você' - Fabio Rocha / TV Globo

Conheça trama e elenco da nova novela das 19h da TV Globo, 'Por Você'Fabio Rocha / TV Globo

Publicado 11/05/2026 11:57

Rio - A TV Globo divulgou, neste segunda-feira (11), detalhes sobre a próxima novela das 19h, "Por Você", que tem previsão de estreia para o segundo semestre deste ano. Estrelado por Sheron Menezzes, Amaury Lorenzo, Alinne Moraes e Thiago Lacerda, o folhetim inicia as gravações nesta semana, com externas no Rio, onde se passa a trama.

Conheça a trama

Nascidas na Vila Maravilha, comunidade fictícia da Zona Sul da Cidade Maravilhosa, Bela (Sheron Menezzes) e Juli (Lucy Ramos) cresceram como irmãs. Vizinhas desde a infância, viveram juntas a adolescência, dividiram sonhos e conquistaram a vida que desejavam, cada uma à sua maneira.



Bela se tornou ginecologista e obstetra. Durante os anos de estudo em Medicina, viveu uma história de amor com Gabriel (Thiago Lacerda), interrompida quando aceitou uma residência em Londres, na Inglaterra. Quando voltou ao Brasil, encontrou muitas mudanças, mas também uma carreira em ascensão.



Juli, por sua vez, permaneceu na comunidade e realizou o sonho da maternidade. Após o desaparecimento do marido, criou sozinha os quatro filhos, Peixe (Cauê Campos), Glorinha (Laura Luz), Ítalo (Fabricio Assis) e Samuca (Kadu Spinola). Enquanto uma focou na carreira, e outra se dedicou à família.



As diferenças nunca afastaram as amigas. Bela apoiou Juli e incentivou sua formação como técnica de enfermagem. As duas, então, começaram a trabalhar juntas. No entanto, tudo mudou quando Juli morreu em um acidente de carro. Antes de falecer, deixou um último pedido à amiga, que estava com ela no momento da tragédia: que cuide dos seus filhos.

Além do desafio de criar os filhos da amiga, Bela também enfrenta questões pessoais e profissionais. No Hospital e Maternidade Luz, vive embates com Vanessa (Alinne Moraes), médica anestesista e herdeira da instituição.

O conflito iniciou na infância, já que a mãe da obstetra era empregada doméstica na casa de Vanessa. Na vida amorosa, Bela sente o coração bater mais forte ao conhecer Lucas (Amaury Lorenzo), diretor pedagógico da escola onde estudam os filhos de Juli. No entanto, se vê dividida entre esse novo sentimento e o amor do passado, Gabriel.

Elenco e mais

O elenco estrelado também conta com Renata Sorrah, Antonio Pitanga, José de Abreu, Ana Rosa, Milhem Cortaz, Noemia Oliveira, Fernanda de Freitas, Paulo Vilhena, Giovanna Grigio, Lucas Leto, Lívia Silva, Bia Santana, Inês Peixoto, Adanilo, Pietra Quintela, Rodrigo Lelis, Igor Jansen, Larissa Murai, Laura Chuff e mais.

Criada e escrita por Dino Cantelli e Juliana Peres - que assina sua primeira obra -, a novela terá direção artística de André Câmara e produção de Erika da Matta. O folhetim irá substituir a novela "Coração Acelerado", protagonizada por Isadora Cruz e Filipe Bragança.