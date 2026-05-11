Vinicius Teixeira interpreta Vandílson em 'Três Graças' - Estevam Avellar / Globo

Vinicius Teixeira interpreta Vandílson em 'Três Graças'Estevam Avellar / Globo

Publicado 11/05/2026 10:08

Rio - Vai ter casamento, sim! Depois de terem os vestidos do casamento roubados por Lucélia (Daphne Bozaski), Juquinha (Gabriela Medvedovsky), Lorena (Alanis Guillen) e Viviane (Gabriela Loran) receberão uma ajudinha de Vandílson (Vinicius Teixeira) e conseguirão subir ao altar, em capítulo previsto para ir ao ar nesta segunda-feira (11), em "Três Graças", da TV Globo.

Vítimas de uma armação de Lucélia e Ferette, as personagens entram em desespero com o roubo dos vestidos e, sem saída, decidem adiar o casamento. Entretanto, depois de ser humilhado por Lucélia, Vandílson se vinga da criminosa. Ele recupera os vestidos e devolve às donas.

Com isso, Juquinha e Lorena selam a união, assim como Viviane e Leonardo (Pedro Novaes). Ao saber que os filhos se casaram, Ferette passa mal.