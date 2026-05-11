Dona Déa e Stella Maria Rodrigues - Reprodução de vídeo / TV Globo

Dona Déa e Stella Maria RodriguesReprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 11/05/2026 08:22

Rio - Dona Déa mostrou em primeira mão no "Domingão com Huck", da TV Globo, um trecho do espetáculo "Meu Filho é um Musical", que celebra a vida e o legado do filho, Paulo Gustavo (1978-2021). Na atração, ela falou sobre a emoção de realizar o sonho do humorista, que morreu em decorrência de complicações da Covid-19, e o título de uma das mães mais queridas do país.

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"Ser mãe é o maior presente que a vida me deu, mãe do Paulo Gustavo e da Juju. E o talento do meu filho me transformou em uma das mães mais conhecidas e queridas do Brasil, e eu adoro esse título. Além de tudo o que o Paulo Gustavo me proporcionou como mãe, depois dele partir, de onde quer que esteja, ele me presenteou com uma nova profissão e me fez brilhar na televisão", afirmou Dona Déa.

"Eu encontrei aqui nesse palco do 'Domingão' a força para seguir a vida... Hoje, no Dia das Mães, eu quero começar a realizar, neste palco, que já me trouxe tantas alegrias, um sonho do meu filho. O Paulo Gustavo sempre sonhou com um grande musical, bonito, cheio de vida, igualzinho a ele. E, agora, cinco anos depois de ele ter nos deixado, a gente vai dar vida a esse desejo. Um musical do tamanho da alegria que ele espalhou pelo Brasil e do tamanho do legado dele", completou.

o coração não aguenta dona Déa realizando um sonho que o filho Paulo Gustavo tinha: ter um musical QUE LINDOOOO! #Domingão #TVGlobo pic.twitter.com/uaXDa9VznM — TV Globo (@tvglobo) May 10, 2026

Momentos depois, Dona Déa apresentou um trecho do musical e soltou a voz na canção "Fascinação", ao lado de Stella Maria Rodrigues, que a interpreta no espetáculo. Em seguida, João Pedro Chesaliov apareceu dando vida a Paulo Gustavo.

'dona Déa em: Meu filho é um musical' e ela realizou o desejo dele, que talento e força ela tem!! EMOCIONANTE! #Domingão #TVGlobo pic.twitter.com/tDBjOzdC7f — TV Globo (@tvglobo) May 10, 2026

Idealizado por Déa, Ju Amaral, com direção de Ju Amaral e João Fonseca, "Meu Filho é um Musical" tem estreia marcada para 28 de maio no Teatro Multiplan, na Zona Sudoeste do Rio. Os ingressos já estão a venda e custam a partir de R$ 25.