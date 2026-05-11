Ana Maria Braga durante o Mais VocêReprodução de vídeo / TV Globo
Namaria indignada querendo a receita da Poutine, socorroooo #MaisVocê #TVGlobo pic.twitter.com/6hHb33wwuO— TV Globo (@tvglobo) May 11, 2026
Agora você pode ler esta notícia off-line
Ana Maria Braga durante o Mais VocêReprodução de vídeo / TV Globo
Namaria indignada querendo a receita da Poutine, socorroooo #MaisVocê #TVGlobo pic.twitter.com/6hHb33wwuO— TV Globo (@tvglobo) May 11, 2026
Taís Araujo abre o jogo sobre rumos de personagem em 'Vale Tudo'
'Achei esquisitíssimo aquilo', confessou a atriz
Após recusar cirurgia, Simony relata sumiço de tumor: 'Chorei'
Cantora está em remissão do câncer de intestino descoberto em 2022
Fátima Bernardes expõe dilema de Luciano Huck e Angélica na criação da filha Eva
Apresentadora entregou a dificuldade do casal com a caçula
Vídeo: Ana Maria Braga dá bronca em produção por falta de receita
'Que graça tem isso?', afirmou a apresentadora ao vivo
Conheça trama e elenco da nova novela das 19h da TV Globo, 'Por Você'
Folhetim é estrelado por Sheron Menezzes, Amaury Lorenzo, Alinne Moraes e Thiago Lacerda
Três Graças: Vandílson salva casamento de Viviane, Leonardo, Lorena e Juquinha
Bandido devolve às noivas os vestidos que haviam sido roubadas por Lucélia (Daphne Bozaski)