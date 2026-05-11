Ana Maria Braga durante o Mais Você - Reprodução de vídeo / TV Globo

Ana Maria Braga durante o Mais VocêReprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 11/05/2026 12:14

Rio - Ana Maria Braga deu um puxão de orelha na produção do "Mais Você", durante o programa ao vivo, desta segunda-feira (11), devido a falta de uma receita do quadro "Sabor de Copa", que apresenta pratos típicos de diferentes países. Depois da reportagem exibir o Poutine, do Canadá, feito com batata frita, molho e queijo, a apresentadora sentiu falta dos detalhes da preparação e reclamou.

"Que graça tem isso? Não me deu a receita! Cadê a receita? Olha eu reclamando", disparou Ana. "Gente, tem que mandar a receita para a gente testar aqui. Como é que vê lá e a gente não fala se é bom ou se não é? Não comi, não sei! Como é que faz?", reclamou. "Eu mesmo estou aqui com fome", disse o jornalista esportivo Alessandro Jodar, aos risos.

A apresentadora, então, opinou sobre o prato. "Nunca comi batata desse jeito, cheia de molho, a batata deve ficar mole. Batata frita você faz para ficar crocante, aí de repente joga esse monte de molho por cima. Tem que me convencer que esse negócio é bom. E nem eles comeram", disparou a loira.

Na sequência, Ana destacou: "Vocês não sabiam que a gente experimenta comida aqui? Sou a maior experimentadora de comida do mundo! Ninguém teve 6,5 mil programas experimentando coisa falando se é bom ou ruim. Fora as que eu faço em casa e não dá certo". Alessandro Jodar tentou mudar de assunto: "Concordo! Tem um crepezinho aqui, tá uma delícia".

A apresentadora insistiu na reclamação. "Não, eu quero a receita". Jodar, por fim, comentou que a produção ia providenciar a receita. "O pessoal do esporte me falou aqui". Por fim, ela chamou o intervalo. "Pois é. Estou esperando. Obrigada a todo mundo aí. Rapaz do céu, sem receita eu tenho que ir para o intervalo".