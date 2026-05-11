Fátima Bernardes expõe dilema de Luciano Huck e Angélica na criação da filha Eva - Reprodução / TV Globo

Fátima Bernardes expõe dilema de Luciano Huck e Angélica na criação da filha EvaReprodução / TV Globo

Publicado 11/05/2026 12:54

Rio - A participação de Fátima Bernardes no programa "Domingão com Huck" deste domingo (10) rendeu um momento descontraído envolvendo Luciano Huck. Durante a atração, a jornalista contou que o casal enfrenta alguns impasses na criação da filha caçula, Eva, de 13 anos.

No palco do programa, Fátima comentou sobre o novo podcast que apresenta ao lado da filha, Beatriz Bonemer, e revelou que Angélica participou de um dos episódios. A apresentadora ainda disse que pediu para Luciano Huck assistir à conversa acompanhado da filha.

“E eu falei com sua mulher também nesse programa. Inclusive eu queria muito que você chamasse a Eva pra assistir, porque a Beatriz mandou umas dicas pra Eva, porque a Eva está tendo umas dificuldades às vezes com o papai e a mamãe, que não deixam ela fazer coisas que aos 13 anos ela já pode fazer”, afirmou Fátima Bernardes.

Após a declaração, Luciano Huck entrou na brincadeira e respondeu em tom bem-humorado: “Papai não quer, papai não gosta”.

Na sequência, Fátima contou que tanto ela quanto Angélica se surpreenderam com os conselhos dados por Beatriz durante a gravação. “A Angélica ficou passada, porque ela deu umas dicas de criação também… Não sei como sem ser mãe ela já deu dicas. ‘Angélica, eu acho que você tá botando muita pressão’, e por aí foi. Não deixa de ver”, disse.

Luciano Huck então encerrou o assunto de forma descontraída: “Vou assistir depois eu comento, Fátima Bernardes”.

