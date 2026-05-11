Fátima Bernardes expõe dilema de Luciano Huck e Angélica na criação da filha EvaReprodução / TV Globo
Fátima Bernardes expõe dilema de Luciano Huck e Angélica na criação da filha Eva
Apresentadora entregou a dificuldade do casal com a caçula
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