Taís Araujo analisou mudanças na historia de Raquel no remake - Reprodução de vídeo

Taís Araujo analisou mudanças na historia de Raquel no remake Reprodução de vídeo

Publicado 11/05/2026 18:38

Rio - Convidada do "Sem Censura" desta segunda-feira (11), Taís Araujo falou sobre as mudanças no enredo de Raquel, protagonista do remake de "Vale Tudo", escrito por Manuela Dias e exibido pela TV Globo. A atriz de 47 anos destacou a relevância da personagem em sua trajetória artística.

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"Ela está entre as três personagens mais importantes da minha carreira e muito por uma escolha de atuação. Foram cenas muito especiais na minha carreira e de portfólio. Fiquei muito orgulhosa do nosso trabalho de construção", disse ela.

Em seguida, a atriz comentou as mudanças no enredo da mocinha vivida por Regina Duarte na primeira versão em 1988. "O que aconteceu é que eu fui convidada para uma personagem que eu sabia a história dela e de repente me apresentaram outra. Aí eu achei esquisitíssimo aquilo, mas entendi porque novela é uma obra aberta. Só que eu não sabia que o remake também era aberto."

"Obviamente você vai reestruturando coisas para você atualizar porque é uma novela passada há quase 40 anos, mas a espinha dorsal eu não esperava. Romeu e Julieta os dois tem tem que morrer no final, não dá para um ficar vivo, porque senão não é Shakespeare", completou Taís.

A artista destacou o respeito pelos profissionais que trabalharam no remake e o próprio trabalho. "Isso bateu em um lugar muito duro. Mas eu entendi que são escolhas, a gente está no jogo. Por mais que eu fique triste, chateada, frustrada...esse é o meu ofício. Então depois eu entendi e continuei entregando o melhor possível até final porque eu não estava sozinha. Essa é minha vida e meu ganha-pão, tenho que olhar com muito respeito".