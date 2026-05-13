Rio - Boninho alfinetou os participantes da "Casa do Patrão", da Record, mais uma vez na nesta terça-feira (12), depois de anunciar uma mudança na atração. Idealizador do reality show, ele disse para os competidores não terem medo de se exporem no jogo ao se preocuparem com o que o público vai pensar. 
"Um aviso curioso e coletivo: Não fiquem com medo de serem cancelados, porque vocês não são conhecidos. Só é cancelado quem é conhecido", avisou Boninho.
O conselho foi dado depois dele anunciar que a partir desta quarta-feira (13), os moradores "em determinado momento" poderão controlar a iluminação dos quartos "como quiserem".
Boninho também informou que todos os participantes poderão "transitar livremente" entre as três casas. "A Casa de Convivência não vai estar disponível 24h por dia. Todos os parças podem pedir o que quiserem para a turma do Trampo", avisou. 
'Enchendo o saco'
Na última segunda (11), Boninho se irritou com a cantoria dos participantes e fez questão de dar uma bronca neles. "Senhores, se os senhores quiserem cantar, acho que vocês deveriam ir para o 'The Voice'. Está enchendo o saco", disparou. Patrão da semana, Luís Fellipe Alvim riu do puxão de orelha.