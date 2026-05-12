Dira Paes compartilha fotos inéditas de casamento duplo em 'Três Graças' - Reprodução / Instagram

Dira Paes compartilha fotos inéditas de casamento duplo em 'Três Graças'Reprodução / Instagram

Publicado 12/05/2026 17:27

Rio - Dira Paes compartilhou nesta terça-feira (12) uma sequência de fotos inéditas dos bastidores do casamento duplo exibida em "Três Graças". A atriz, que interpreta Lígia na trama, mostrou registros da gravação da cerimônia que marcou a união dos casais Lorena e Juquinha, vividos por Alanis Guillen e Gabriela Medvedovsky, além de Viviane e Leonardo, personagens de Gabriela Loran e Pedro Novaes.

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Nas imagens publicadas nas redes sociais, Dira aparece ao lado do elenco e revela detalhes da estrutura usada para a gravação da sequência, realizada em uma casa de festas na Zona Oeste do Rio.“Quando nossos personagens amados começam a se casar, a gente já sabe que a novela está no final. E que felicidade terminar mais um trabalho nessa energia, nessa celebração dupla de casais tão importantes pra dramaturgia brasileira”, escreveu a atriz.Na publicação, ela também elogiou o elenco e os autores da novela. “'Três Graças' é absolute novelão, é histórica e já deixa saudades. Muito orgulho da Alanis Guillen, Gabi Medvedovsky, Gabriela Loran, Pedro Novaes, nosso trio de autores Aguinaldo Silva, Zé Dassilva, Virgílio Silva e colaboradores, diretores, elenco, técnica, figurantes. Ficou tudo muito lindo”, afirmou.Dira ainda aproveitou o post para revelar imagens de uma comemoração de aniversário de Belo, que completou 53 anos em abril. “Ainda rolou um parabéns pro Belo que eu só pude postar agora que as cenas já foram ao ar”, brincou.O último capítulo da trama será exibido nesta sexta-feira (15).