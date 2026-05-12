Boninho - Reprodução/Record

BoninhoReprodução/Record

Publicado 12/05/2026 06:29

Rio - Boninho se irritou com a cantoria dos participantes da "Casa do Patrão", da Record, na noite desta segunda-feira (11), e fez questão de dar uma bronca nos competidores. Idealizador do reality show, ele ressaltou que os programas musicais são outros.

"Senhores, se os senhores quiserem cantar, acho que vocês deveriam ir para o 'The Voice'. Está enchendo o saco", disparou. Patrão da semana, Luís Fellipe Alvim riu do puxão de orelha.

Boninho dá novo esporro: “Se vocês quiserem cantar, acho que deveriam ir pro The Voice!” #CasaDoPatrão

pic.twitter.com/JLNTD99MxR — Dantas (@Dantinhas) May 11, 2026

O vídeo do momento também repercutiu nas redes sociais. "Eu amo ver o Boninho do velho testamento em ação", afirmou um usuário do X, antigo Twitter. "Falou o que a maioria dos telespectadores estão pensando!", comentou outro. "Até que enfim o Boninho falou a verdade pra esse povo", disparou uma terceira pessoa.