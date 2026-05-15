Leandro Hassum toma bronca de Boninho ao vivo em A Casa do Patrão - Reprodução / Instagram

Leandro Hassum toma bronca de Boninho ao vivo em A Casa do PatrãoReprodução / Instagram

Publicado 15/05/2026 10:15

Rio - No comando da "Casa do Patrão", da Record, Leandro Hassum levou uma bronca ao vivo de Boninho, na noite desta quinta-feira (14), e se surpreendeu. Ao se despedir de Nikita, terceira eliminada do reality show, o apresentador brincou que ela deveria levar o microfone para que ele não ficasse com os dois e fosse repreendido pela direção.

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"Vai lá que você tem muito o que fazer. Tchau, tchau. Leva o microfone também, se não acabo usando os dois aqui, vira meme e o diretor briga comigo", disse Hassum. Logo depois, Boninho chamou a atenção dele. "Não brigo com você não. Então bora terminar o programa, por favor." Hassum reagiu: "Opa, desculpa. Até eu tomo bronca. É isso mesmo, é isso mesmo? Tá ok". "Vai lá que você tem muito o que fazer. Tchau, tchau. Leva o microfone também, se não acabo usando os dois aqui, vira meme e o diretor briga comigo", disse Hassum. Logo depois, Boninho chamou a atenção dele. "Não brigo com você não. Então bora terminar o programa, por favor." Hassum reagiu: "Opa, desculpa. Até eu tomo bronca. É isso mesmo, é isso mesmo? Tá ok".