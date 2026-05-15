Leandro Hassum toma bronca de Boninho ao vivo em A Casa do PatrãoReprodução / Instagram
"Vai lá que você tem muito o que fazer. Tchau, tchau. Leva o microfone também, se não acabo usando os dois aqui, vira meme e o diretor briga comigo", disse Hassum. Logo depois, Boninho chamou a atenção dele. "Não brigo com você não. Então bora terminar o programa, por favor." Hassum reagiu: "Opa, desculpa. Até eu tomo bronca. É isso mesmo, é isso mesmo? Tá ok".
O episódio se soma a outros problemas que vêm cercando "A Casa do Patrão" desde a estreia. Primeiro reality comandado por Boninho fora da Globo, o programa já vinha enfrentando desgaste por erros ao vivo, ruídos de direção e interferências que acabaram repercutindo mal entre os espectadores.
Leandro Hassum leva bronca de Boninho durante o ao vivo. #CasaDoPatrão pic.twitter.com/gXRRVMaNaY— Central Reality (@centralreality) May 15, 2026
Na última segunda (11), por exemplo, Boninho chamou atenção dos participantes por causa da cantoria dentro da casa. "Senhores, se vocês querem cantar, acho que deveriam ir para o The Voice. Está enchendo o saco!", disparou.
Antes disso, o próprio Hassum já havia virado assunto por outras falhas no ao vivo. Em uma delas, chamou a plataforma de transmissão da atração de “DisneyPlay”, em vez de Disney+. Em outra, ao comentar a dinâmica da casa, trocou “novo patrão” por “novo líder”, expressão diretamente associada ao Big Brother Brasil, antigo reality de Boninho.