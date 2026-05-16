Arminda finge loucura e vai embora da mansão com a estátua das Três Graças - Reprodução de Vídeo/ Globo

Arminda finge loucura e vai embora da mansão com a estátua das Três Graças Reprodução de Vídeo/ Globo

Publicado 16/05/2026 09:02 | Atualizado 16/05/2026 09:08

Rio - O último capítulo de "Três Graças" foi exibido na noite de sexta-feira (15) na TV Globo e revelou o desfecho do casal Gerluce e Paulinho, dos moradores da fictícia comunidade da Chacrinha e dos vilões Ferette e Samira após o sequestro da filha de Joélly. Já a grande surpresa ficou guardada para o final de Arminda.

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Pronta para casar, Gerluce se desespera ao saber do rapto da neta. Ela corre até a igreja para avisar o noivo sobre o ocorrido. Eles vão até o galpão indicado por Ferette e encontram Samira, com um visual inspirado em Nazaré Tedesco, personagem vivida por Renata Sorrah em "Senhora do Destino", com a bebê nos braços. O policial consegue render os dois, que são presos. Após isso, o casal oficializa a união.

Quem não teve o mesma sorte foi Misael que viu Consuelo ir embora e voltar para o Rio de Janeiro. Interpretados por Belo e Viviane Araujo, os ex-namorados repetiram o desfecho dos atores, que se relacionaram entre 1998 e 2007. Na cena final deles, o amigo de Joaquim cantou um trecho de "Razão da Minha Vida", música do artista. Já a consultora de beleza parte no ônibus de Gilmar.

Ex-chefe da Chacrinha, Bagdá acerta as contas com a justiça e se torna membro da Fundação Três Graças. O rapaz começa a dar aulas para as crianças ajudadas pela instituição e recebe uma nova oportunidade para expor suas artes na galeria de João Rubens e Kasper. Vandílson assume o controle da comunidade.

Joélly quebra o ciclo da família, conclui a faculdade de medicina e faz um discurso sobre maternidade solo. A cena teve participação dos autores da trama: Aguinaldo Silva, Virgílio Silva e Zé Dassilva. É nesse evento que o público descobre que Juquinha aceitou ser barriga solidária de Leonardo e Viviane. Lorena também revela que espera o primeiro filho com a policial, assim como Gerluce e Paulinho.

Presos, Ferette aparece durante banho de sol e tem uma alucinação com Gerluce. Já Samira encara o choque ao não receber visitas e demonstra arrependimento. Enquanto isso, Arminda volta a morar na mansão de Josefa e se joga da mesma escada em que empurrou Célio. A vilã escancara que nunca esteve louca e sorri para a câmera. "Pronta para o close, Luiz Henrique Rios", em menção ao diretor da novela.

Na volta da formatura, Rogério, Zenilda e Josefa descobrem que Arminda foi embora da residência e levou a obra de arte Três Graças. "Agora vai começar tudo de novo", afirma a idosa. O desfecho da vilã deixa em aberto a possibilidade de uma continuação da história.