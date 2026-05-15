Grazi Massafera, Murilo Benício e Ana Maria BragaReprodução / GloboPlay
Ao falar sobre o desafio de interpretar Arminda, Grazi explicou que a carga emocional da personagem acabou atravessando os bastidores. “Três meses só xingando a Arlete dentro daquele estúdio. Foi pesado... Eu sofri, eu chorei nos bastidores”, contou, ao lembrar as cenas intensas ao lado de Arlete Salles.
A atriz ainda recordou um episódio em que perdeu o controle emocional depois de uma sequência mais difícil. “Teve um dia que eu agarrei o Luiz Henrique Rios e comecei a me tremer, chorei de soluçar. Porque era pesado para mim”, revelou, citando o diretor da novela.
Segundo Grazi, o início da construção da personagem foi uma das fases mais complicadas do trabalho. “No início você ainda está tateando o personagem. É difícil ‘pegar’, ela é muito maquiavélica”, explicou. A atriz destacou que, apesar de já ter vivido figuras ambíguas em outros trabalhos, Arminda representou sua primeira experiência mergulhando de vez em uma vilã.
Durante a conversa, Ana Maria Braga comentou sobre o desgaste físico e mental provocado por novelas longas, e Murilo Benício detalhou a rotina intensa da equipe. “Trabalhamos de segunda a sábado”, afirmou o ator. Foi então que Grazi fez uma crítica bem-humorada, mas direta, ao modelo de trabalho. “É a tão famosa escala que eu sou contra. Ninguém perguntou, mas eu sou contra”, disparou, aos risos.
Ela explicou que a rotina ficava ainda mais puxada por causa do estudo diário dos textos e da dinâmica das gravações, feitas fora da ordem cronológica da trama. “Chegam os blocos semanais, só que eu estudo e não gravamos nada em ordem”, disse.
Murilo Benício também comentou sobre o processo de adaptação aos personagens no início das gravações. Segundo ele, existe uma dificuldade natural até que o ator encontre intimidade com o papel. “Essas cenas do início são difíceis, porque a gente, no começo, não tem intimidade com o personagem. Então, a gente quer acreditar no nosso personagem antes de fazer uma cena dessas”, explicou.
Nos bastidores de Três Graças, Grazi Massafera e Murilo Benício acabaram fortalecendo uma relação próxima durante as gravações. Em cena, os dois deram vida a Arminda e Ferette e chamaram atenção pela química entre os personagens. Fora do estúdio, o ator já chegou a definir a relação entre eles como uma amizade de “irmãos”.