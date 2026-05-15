Grazi Massafera, Murilo Benício e Ana Maria Braga - Reprodução / GloboPlay

Grazi Massafera, Murilo Benício e Ana Maria BragaReprodução / GloboPlay

Publicado 15/05/2026 13:30 | Atualizado 15/05/2026 13:41

Rio - Grazi Massafera abriu o jogo sobre os bastidores intensos da reta final de "Três Graças" durante participação no "Mais Você", nesta sexta-feira (15). A atriz revelou que viveu momentos de exaustão emocional por causa da personagem Arminda, sua primeira vilã assumida na televisão, e contou que chegou a chorar após gravações mais pesadas. Ela também aproveitou a conversa para criticar a escala de trabalho adotada na novela, com gravações de segunda a sábado.

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Ao falar sobre o desafio de interpretar Arminda, Grazi explicou que a carga emocional da personagem acabou atravessando os bastidores. “Três meses só xingando a Arlete dentro daquele estúdio. Foi pesado... Eu sofri, eu chorei nos bastidores”, contou, ao lembrar as cenas intensas ao lado de Arlete Salles.A atriz ainda recordou um episódio em que perdeu o controle emocional depois de uma sequência mais difícil. “Teve um dia que eu agarrei o Luiz Henrique Rios e comecei a me tremer, chorei de soluçar. Porque era pesado para mim”, revelou, citando o diretor da novela.Segundo Grazi, o início da construção da personagem foi uma das fases mais complicadas do trabalho. “No início você ainda está tateando o personagem. É difícil ‘pegar’, ela é muito maquiavélica”, explicou. A atriz destacou que, apesar de já ter vivido figuras ambíguas em outros trabalhos, Arminda representou sua primeira experiência mergulhando de vez em uma vilã.Durante a conversa, Ana Maria Braga comentou sobre o desgaste físico e mental provocado por novelas longas, e Murilo Benício detalhou a rotina intensa da equipe. “Trabalhamos de segunda a sábado”, afirmou o ator. Foi então que Grazi fez uma crítica bem-humorada, mas direta, ao modelo de trabalho. “É a tão famosa escala que eu sou contra. Ninguém perguntou, mas eu sou contra”, disparou, aos risos.Ela explicou que a rotina ficava ainda mais puxada por causa do estudo diário dos textos e da dinâmica das gravações, feitas fora da ordem cronológica da trama. “Chegam os blocos semanais, só que eu estudo e não gravamos nada em ordem”, disse.Murilo Benício também comentou sobre o processo de adaptação aos personagens no início das gravações. Segundo ele, existe uma dificuldade natural até que o ator encontre intimidade com o papel. “Essas cenas do início são difíceis, porque a gente, no começo, não tem intimidade com o personagem. Então, a gente quer acreditar no nosso personagem antes de fazer uma cena dessas”, explicou.Nos bastidores de Três Graças, Grazi Massafera e Murilo Benício acabaram fortalecendo uma relação próxima durante as gravações. Em cena, os dois deram vida a Arminda e Ferette e chamaram atenção pela química entre os personagens. Fora do estúdio, o ator já chegou a definir a relação entre eles como uma amizade de “irmãos”.