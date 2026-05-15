Otávio ( Rodrigo Lombardi ) e Diná ( Carolina Dieckmmann ) no filme de A ViagemGlobo / Estevam Avellar

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - A Globo divulgou a primeira imagem oficial de Carolina Dieckmann e Rodrigo Lombardi caracterizados como Diná e Otávio no filme de "A Viagem". A nova adaptação, inspirada na obra de Ivani Ribeiro, já está em fase de gravações nos Estúdios Globo e promete levar para o cinema um dos maiores sucessos da teledramaturgia brasileira.
fotogaleria
Otávio ( Rodrigo Lombardi ) e Diná ( Carolina Dieckmmann ) no filme de 'A Viagem' - Globo / Estevam Avellar

Na foto, Carolina aparece com os cabelos mais curtos e escuros para viver a protagonista Diná, personagem eternizada por Christiane Torloni na versão exibida em 1994. Já Rodrigo Lombardi assume o papel do advogado Otávio, vivido originalmente por Antonio Fagundes.

O longa terá ainda Pedro Novaes no papel de Alexandre, o antagonista da história, personagem que marcou a carreira de Guilherme Fontes. O elenco também reúne Belize Pombal, Emilio Dantas, Eriberto Leão, Lola Belli, Sara Antunes e Lucinha Lins.

A trama acompanha Alexandre, que, após cometer um crime e morrer na prisão, retorna como um espírito obsessor decidido a se vingar das pessoas que considera responsáveis por sua trajetória. Entre os alvos estão Otávio, Diná e outros personagens ligados à família.