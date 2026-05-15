Otávio ( Rodrigo Lombardi ) e Diná ( Carolina Dieckmmann ) no filme de A ViagemGlobo / Estevam Avellar
Na foto, Carolina aparece com os cabelos mais curtos e escuros para viver a protagonista Diná, personagem eternizada por Christiane Torloni na versão exibida em 1994. Já Rodrigo Lombardi assume o papel do advogado Otávio, vivido originalmente por Antonio Fagundes.
O longa terá ainda Pedro Novaes no papel de Alexandre, o antagonista da história, personagem que marcou a carreira de Guilherme Fontes. O elenco também reúne Belize Pombal, Emilio Dantas, Eriberto Leão, Lola Belli, Sara Antunes e Lucinha Lins.
A trama acompanha Alexandre, que, após cometer um crime e morrer na prisão, retorna como um espírito obsessor decidido a se vingar das pessoas que considera responsáveis por sua trajetória. Entre os alvos estão Otávio, Diná e outros personagens ligados à família.
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