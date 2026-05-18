José Loreto e o sósia no palco do DomingãoReprodução de vídeo / TV Globo
que momento lindo José Loreto presentou Lorran com uma casa própria! #Domingão #TVGlobo pic.twitter.com/WVZhxbrGJy— TV Globo (@tvglobo) May 17, 2026
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José Loreto e o sósia no palco do DomingãoReprodução de vídeo / TV Globo
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