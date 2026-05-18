Encontro de Adriana e Arthur move a trama de ’Quem Ama Cuida’ - Globo/ Manoella Mello

Encontro de Adriana e Arthur move a trama de ’Quem Ama Cuida’Globo/ Manoella Mello

Publicado 18/05/2026 05:00

Rio - A busca pelo acerto de contas vai determinar os rumos de "Quem Ama Cuida", que estreia nesta segunda-feira (18), substituindo "Três Graças" no horário nobre da TV Globo. A novela escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto contará a saga por justiça de Adriana (Leticia Colin) após ser acusada injustamente pela morte do marido, Arthur Brandão (Antonio Fagundes). A jovem é fisioterapeuta do milionário e aceita a união para que a fortuna dele não fique para os demais familiares.

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O contato entre os personagens é inspirado em um momento delicado vivido pelo dramaturgo. "Me inspirei muito em mim mesmo para criar esse personagem porque eu quebrei a perna uns dpis anos atrás e entrei no trabalho com fisioterapeutas para recuperar o movimento. Isso é da minha experiência pessoal mesmo. Da relação que a gente tem, os exercícios que a gente faz", conta Walcyr.

A falta de assistência é o que motiva o milionário a buscar uma fisioterapeuta, que se torna mulher e herdeira do empresário. "O que acontece é que a família não corresponde, não é ele que se afastou. Ele até se aproxima, dá mesada e distribuiu essa fortuna que a vida trouxe, mas não recebe o afeto que ele gostaria de receber em troca", explica Antonio Fagundes.

Dentro da mansão, a protagonista encara a insatisfação de Pilar (Isabel Teixeira), irmã de Arthur. A vilã sente inveja do sucesso do milionário e depende de ajuda financeira para manter o próprio padrão de vida e dos filhos Brigitte (Tata Werneck), Rafael (João Vitor Silva) e Ingrid (Agatha Moreira), que é designer na joalheria da família.

"É mais uma personagem icônica que eu estou amando fazer, ela é muito independente, livre e focada. Ingrid tem essa essa grande paixão que me permitiu entrar um pouco nesse universo da joalheria, que é bem fascinante. Está sendo uma oportunidade maravilhosa, inclusive, trabalhar com a Isabel, que acredito ser uma das das grandes personagens dessa novela", destaca Agatha.

Para além das maldades, Pilar terá um romance com o segurança Luri (José Loreto). "São interessantes esses encontros na vida. Eu e Loreto nos divertimos horrores em 'Pantanal' e a gente ficou amigo. Ele é uma pessoa que eu admiro, cara mais generoso assim não há. Quando fiquei sabendo que era ele, eu falei: 'Que legal'. Então, a gente vai deitar e enrolar", adianta Isabel.

Retornos

Depois de oito anos longe das novelas, Isabela Garcia interpretará Elisa, mãe da protagonista. A família de Adriana perde tudo após uma enchente e ainda enfrenta o falecimento de Carlos (Jesuíta Barbosa) na tragédia. É neste contexto que a jovem, agora viúva, consegue emprego na residência da família Brandão.



Sobre a sequência eletrizante, Isabela destaca o peso dramático e a empatia do público com o sofrimento dos personagens. "A novela tem muitas cenas de carga emocional muito grande. A da enchente foi uma coisa tão forte porque a gente vive isso o tempo inteiro. E quem não viveu isso com certeza tem alguém que conhece ou que perdeu tudo. Eu conheço muitas pessoas e toda hora acontece isso", afirma.

Maria Ribeiro, que dedicou os últimos anos à carreira na literatura e no teatro, agora regressa à teledramaturgia depois de integrar o elenco de "Império" em 2014. Ela vai interpretar Bia, mulher de César (Rainer Cadete), dermatologista e sócio de uma clínica de estética.

"Eu admiro muito ele e estou muito feliz. No mais, eu não sei exatamente a personagem. Se você me chamasse para fazer uma personagem do Walcyr que servisse cafezinho, eu toparia. A gente fez 'A Padroeira' juntos há 25 anos e estou emocionada. Estou me sentindo com 19 anos quando eu passei no meu primeiro teste de uma novela", confessa.