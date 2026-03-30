Sophie Charlotte - Reprodução de vídeo

Sophie Charlotte Reprodução de vídeo

Publicado 30/03/2026 09:41

Rio - Intérprete de Gerluce em "Três Graças", Sophie Charlotte ficou de fora das indicações do "Melhores do Ano", da TV Globo, mas foi lembrada pelos colegas de trabalho durante a premiação, neste domingo (29), e foi citada nos discursos de Murilo Benício e do diretor artístico Luiz Henrique Rios. Ela também recebeu o carinho de Alana Cabral e Dira Paes, que mandaram um beijo pra ela ao vivo.

Nas redes sociais, a atriz contou que assistiu ao 'Melhores do Ano' e festejou os prêmios da novela. "Passando realmente para comemorar, para celebrar com quem me acompanha aqui a conquista da novela "Três Graças" no "Melhores do Ano". A conquista do Murilo, da Grazi (Massafera), da Alana e todas as indicações que a nossa novela recebeu", afirmou Sophie, em um vídeo publicado no Instagram Stories.

"Agradecer ao Luiz Henrique (diretor do folhetim), agradecer na verdade muito pelo Murilo ter lembrado de mim naquele momento. Murilo que é um ator que eu admiro tanto, que tenho um prazer tão grande de contracenar com ele, de aprender com ele. Alana e a Dira (Paes), que lembraram de mim naquele momento, que me mandaram beijo. Eu vi, eu estava acompanhando aqui de casa. E ao Luiz Henrique e Aguinaldo (Silva), por essa oportunidade de poder contar essa história", finalizou.

Prêmios

"Três Graças" conquistou a categoria de melhor novela. Após o anúncio, Alana Cabral e Dira Paes mandaram um beijo para Sophie. Em um trecho do discurso, Luiz Henrique Rios mencionou a protagonista da trama. "Essa novela se chama 'Três Graças'. A gente tem duas Graças aqui (Alana e Dira Paes), tem três Silvas ali (os autores). E tem uma grande colega, que é Sophie Charlotte, que está fazendo um negócio que não é normal, é muito inacreditável", disse.

Vencedor de Melhor Ator de novela, Murilo Benício, o Ferette de "Três Graças", fez uma série de agradecimentos e lembrou de Andréia Horta e Sophie. "Agradecer a Andréia Horta, que devia ter sido indicada, a Sophie Charlotte. Parabéns, Sophie. Agradecer todo mundo da nossa novela".