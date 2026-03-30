Céline Dion anuncia retorno aos palcos após diagnóstico de doença rara - Reprodução Instagram

Céline Dion anuncia retorno aos palcos após diagnóstico de doença raraReprodução Instagram

Publicado 30/03/2026 18:04 | Atualizado 30/03/2026 18:13

Rio - Céline Dion completou 58 anos nesta segunda-feira (30) e marcou a data com um anúncio aguardado pelos fãs: a volta aos palcos ainda em 2026. Diagnosticada em 2022 com a síndrome da pessoa rígida, a cantora compartilhou um vídeo nas redes sociais em que atualiza seu estado de saúde e celebra o novo momento.



“Oi, pessoal. Vocês sabem que, ao longo da minha carreira, já gravei muitas mensagens de aniversário. Mas esta é a primeira vez que gravo uma para o meu próprio aniversário. E, uau, foi meio difícil guardar esse segredo de mim mesma. Mas quero que vocês saibam que estou muito bem”, disse.



Na sequência, Céline contou como tem sido o processo de recuperação e retomada da rotina. “Cuidando da minha saúde, me sentindo bem, estou cantando novamente, até dançando um pouquinho — vocês sabem que eu amo isso. Mas preciso contar algo muito importante. Ao longo desses últimos anos, a cada dia que passou, eu senti as orações de vocês, o apoio, a gentileza e o carinho”, afirmou.



A artista também agradeceu o apoio dos fãs durante o período mais difícil. “Vocês me ajudaram de maneiras que eu nem consigo descrever, e eu sou realmente muito grata por todo esse apoio. Senti muita falta de vocês. E isso me leva de volta ao meu aniversário, na verdade. Porque, neste ano, estou recebendo o melhor presente da minha vida”, disse.



Em seguida, confirmou o retorno aos palcos com apresentações em Paris a partir de setembro. “Estou tendo a chance de ver vocês, de me apresentar para vocês mais uma vez, em Paris, a partir de setembro deste ano. Estou tão, tão feliz”, declarou.



As apresentações estão marcadas para os dias 12, 16, 19, 23, 26 e 30 de setembro, além de 3, 7, 10 e 14 de outubro de 2026.

Entenda o caso



A síndrome da pessoa rígida é uma condição neurológica autoimune rara que afeta o sistema nervoso central, provocando rigidez muscular progressiva e espasmos intensos, podendo comprometer a mobilidade e até a voz. Até o momento, não há cura.



Em 2023, chegaram a circular informações de que a cantora poderia não voltar aos palcos devido ao avanço da doença. À época, fontes afirmaram que ela enfrentava dificuldades motoras e dores intensas.



Nos últimos anos, Céline se afastou da carreira e passou a viver no Canadá, ao lado da família. Ela é mãe de três filhos: René-Charles e os gêmeos Nelson e Eddy, frutos do relacionamento com o produtor musical René Angélil, que morreu em 2016.