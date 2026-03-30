Pedro Espíndola - Reprodução de vídeo/TV Globo

Pedro EspíndolaReprodução de vídeo/TV Globo

Publicado 30/03/2026 12:16

Rio - A defesa de Pedro Espindola se manifestou, neste domingo (29), em nota divulgada nas redes sociais, sobre a confusão envolvendo o ex-BBB em uma barbearia em Curitiba, no Paraná, no último sábado (28). A equipe do ambulante informou que ele foi alvo de acusações e ofensas no local, além de ter sido agredido, e com isso teve o quadro clínico "significativamente agravado".

fotogaleria

"Pedro esteve no local acompanhado de um amigo, sem qualquer comportamento que justificasse a escalada de violência que se seguiu. Em determinado momento, ao se servir de um refrigerante — prática absolutamente comum —, foi abordado de forma hostil por um indivíduo que, de maneira precipitada e agressiva, passou a proferir acusações e ofensas, alegando ter reconhecido o ‘abusador'", diz o comunicado.

"Um grupo de indivíduos, agindo em conjunto, passou a perseguir e agredir Pedro, extrapolando qualquer limite de razoabilidade e transformando uma situação corriqueira em um verdadeiro ato de violência coletiva. E aqui reside o ponto central que vem sendo deliberadamente ignorado: Não houve conflito, houve agressão. Não houve reação desproporcional. Houve tentativa de autopreservação. Não houve "versões divergentes". Houve uma narrativa artificial construida", complementa.

A defesa do ex-BBB informou que tomará as medidas cabíveis em relação ao caso. "As medidas criminais cabiveis já foram adotadas e serão levadas até as últimas consequências, com a devida responsabilização individual de todos aqueles que participaram, incentivaram ou concorreram, direta ou indiretamente, para a prática das agressões. E não haverá recuo".

O estado de saúde de Pedro também foi abordado. "Pedro, que já se encontrava em acompanhamento psiquiátrico e psicológico, teve seu quadro clínico significativamente agravado, sendo necessária reavaliação imediata por equipe multidisciplinar, inclusive com a possibilidade concreta de nova internação, ou seja: há dano real, concreto e mensurável".

Por fim, a defesa mencionou a TV Globo. "Tais fatos não teriam ocorrido se o episódio ocorrido no BBB tivesse sido 'tratado' com seriedade pela Rede Globo e não potencializado como fez a emissora de televisão e seus funcionários".

Vale lembrar que no confinamento, Pedro tentou de beijar sem consentimento Jornada. Diante da repercussão, ele apertou o botão de desistência e saiu da atração. Fora da casa, ele foi indiciado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro por importunação sexual, em investigação conduzida pela Delegacia de Atendimento à Mulher de Jacarepaguá. O caso segue sob apuração.