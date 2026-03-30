Isis Valverde - Reprodução do Instagram

Isis Valverde Reprodução do Instagram

Publicado 30/03/2026 08:53

Rio - Isis Valverde, de 39 anos, curtiu um dia de cachoeira em Aiuruoca, Minas Gerais, neste domingo (29). De biquíni, a atriz relaxou, renovou o bronzeado e exibiu o corpo em forma ao posar para alguns cliques em meio à natureza. As fotos foram divulgadas no Instagram.

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"No interior, o relógio é de sol e de prosa. A manhã acorda cedo, com cheiro de café e de chão. As janelas se abrem como pétalas de rosa. Espiando a vida que passa mansa, sem pressa no coração", escreveu a artista na legenda.

Isis recebeu uma chuva de elogios. "Muito linda", afirmou um. "Gostosa", reagiu outro. "Perfeita demais", opinou uma terceira pessoa. Outros comentários como "seria", "gata" e "espetáculo de mulher" também aparecem na publicação.

Conhecida por trabalhos em novelas como "Sinhá Moça" (2006), "Beleza Pura" (2008), "Avenida Brasil" (2012) e "A Força do Querer" (2017), a atriz é casada com o empresário Marcus Buaiz. Ela tem um filho, Rael, de 7 anos, fruto da antiga união com o modelo Andre Resende.