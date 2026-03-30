Zé Felipe posta fotos fumando e divide opiniões nas redes: 'Cigarro não' - Reprodução Instagram

Zé Felipe posta fotos fumando e divide opiniões nas redes: 'Cigarro não'Reprodução Instagram

Publicado 30/03/2026 22:54

Rio - Zé Felipe, de 27 anos, movimentou as redes sociais nesta segunda-feira (30) ao publicar uma sequência de fotos com uma proposta mais introspectiva. Nos registros, o cantor aparece fumando, o que acabou chamando a atenção dos seguidores.

Na legenda, ele trouxe uma reflexão: “Acreditar em si é um ato diário de resistência num mundo que lucra com suas inseguranças”.

As imagens geraram reações variadas entre os fãs. Parte do público criticou o uso do cigarro. “Só não fuma, pelo amor de Deus”, escreveu um internauta. “Ahh, não! Cigarro, não!!”, comentou outro. Já alguns seguidores saíram em defesa do artista: “Quem não gosta de cigarro faz como eu, não fuma. Em vez de criticar a vida alheia… Para cima, Zezin”, disse um fã.

Além dos comentários do público, Zé Felipe também recebeu apoio da mãe, Poliana Rocha. “Seu brilho é inegável”, escreveu.

O cantor é pai de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, frutos do relacionamento com Virginia Fonseca.