Claudia Raia comemora aniversário de 3 anos do filho Luca com o tema do filme 'Carros'Reprodução / Instagram
Agora, em solo brasileiro, a atriz e o marido, Jarbas Homem de Mello, organizaram uma segunda festa para marcar o momento ao lado de pessoas próximas. Nas redes sociais, Claudia compartilhou registros da celebração. “Mais uma comemoração dos 3 aninhos do nosso Bilico. Agora aqui no Brasil, com os amiguinhos, do jeitinho que ele merece: com muito amor, diversão e carinho”, escreveu.
O evento teve como tema o filme “Carros”, com decoração inspirada no universo da animação da Disney. Nas imagens publicadas, Luca aparece sorridente ao lado dos pais.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.