Claudia Raia comemora aniversário de 3 anos do filho Luca com o tema do filme 'Carros'Reprodução / Instagram

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Após uma temporada em Portugal, Claudia Raia voltou ao Brasil e reuniu família e amigos para uma nova comemoração do aniversário de 3 anos do filho caçula, Luca. O menino, que completou idade nova no dia 11 de fevereiro, já havia celebrado a data em Lisboa, onde a atriz esteve em cartaz com o espetáculo “Menopausa”.
fotogaleria
Claudia Raia comemora aniversário de 3 anos do filho Luca - Reprodução / Instagram
Claudia Raia comemora aniversário de 3 anos do filho Luca - Reprodução / Instagram
Claudia Raia comemora aniversário de 3 anos do filho Luca - Reprodução / Instagram
Claudia Raia comemora aniversário de 3 anos do filho Luca com o tema do filme 'Carros' - Reprodução / Instagram

Agora, em solo brasileiro, a atriz e o marido, Jarbas Homem de Mello, organizaram uma segunda festa para marcar o momento ao lado de pessoas próximas. Nas redes sociais, Claudia compartilhou registros da celebração. “Mais uma comemoração dos 3 aninhos do nosso Bilico. Agora aqui no Brasil, com os amiguinhos, do jeitinho que ele merece: com muito amor, diversão e carinho”, escreveu.

O evento teve como tema o filme “Carros”, com decoração inspirada no universo da animação da Disney. Nas imagens publicadas, Luca aparece sorridente ao lado dos pais.