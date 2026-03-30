Claudia Raia comemora aniversário de 3 anos do filho Luca com o tema do filme 'Carros' - Reprodução / Instagram

Claudia Raia comemora aniversário de 3 anos do filho Luca com o tema do filme 'Carros'Reprodução / Instagram

Publicado 30/03/2026 19:05

Rio - Após uma temporada em Portugal, Claudia Raia voltou ao Brasil e reuniu família e amigos para uma nova comemoração do aniversário de 3 anos do filho caçula, Luca. O menino, que completou idade nova no dia 11 de fevereiro, já havia celebrado a data em Lisboa, onde a atriz esteve em cartaz com o espetáculo “Menopausa”.