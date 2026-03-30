Anitta completa 33 anos recebe homenagens de famosos como Angélica e Lexa - Reprodução / Instagram

Anitta completa 33 anos recebe homenagens de famosos como Angélica e LexaReprodução / Instagram

Publicado 30/03/2026 15:58

Rio - Anitta celebra 33 anos nesta segunda-feira (30) cercada de carinho de amigos e nomes conhecidos do entretenimento. A data especial também marca um novo momento na carreira da artista, que anunciou o lançamento do álbum “Equilibrium”, previsto para 16 de abril.

Nas redes sociais, as homenagens se multiplicaram ao longo do dia. A cantora Lexa compartilhou um álbum de fotos ao lado da aniversariante e publicou um texto afetuoso sobre a amizade entre as duas.

"São tantos momentos, tantas histórias … Hoje é aniversário da minha amiga maravilhosa. Ver que uma pessoa que atingiu um lugar tão alto, ainda sabe sorrir pra vida, ser grata, ser supreendida e surpreender… é lindo de ver! Eu amo acompanhar cada passo dado por você, pq nós que te amamos, estamos sempre na torcida.. perto ou longe. A gente aprende a ver a vida com outra ótica ao seu lado e isso é um dom para poucos. Conhecer boa parte desse mundão com você foi e é especial demais. Eu amo a sua alegria de viver e eu só posso te desejar ainda mais bençãos! Pq você merece! Pq vc é VALIOSA! Amo te ter na minha vida. Te amo do fundo do meu coração! Parabéns!", disse.

A apresentadora Angélica também deixou sua mensagem. "Parabéns Anitta! Energia ariana intensa e cheia de atitude, que seu novo ciclo venha com mais conquistas e luz".

Já a atriz Alice Carvalho entrou na corrente de felicitações com um registro descontraído. "Claro que ela nasceu no mesmo dia de Zé Celso Martinez! monta no mundo larissona logunedé é demais".

A campeã do "BBB" Juliette reforçou a proximidade com a artista. "Ela é minha protegida e a minha proteção. É lindo ver a sua sede de vida, de evolução… você vibra alegria e coragem e isso é a coisa mais poderosa desse mundo. Eu te amo muito".

Entre os nomes que também prestaram homenagens estão o DJ Pedro Sampaio, que destacou a admiração pela cantora: "Você é inspiração, farol e abraço! um coração maior do que qualquer palco ou prêmio", além de Luciana Huck e Pabllo Vittar, que publicaram registros ao lado da aniversariante.

A comemoração dos 33 anos já havia começado antes da data oficial. Nos dias 21 e 22 de março, Anitta reuniu amigos em uma festa com tema safári na Vila Olímpia, em São Paulo. O evento contou com a presença de artistas como Juliette, Liniker, Pabllo Vittar, Karol Conká, Maisa, Marina Sena e João Guilherme.

Depois da celebração antecipada, a cantora seguiu para a Europa, onde escolheu um roteiro mais reservado para marcar o aniversário. Entre os destinos, passou pela Finlândia, onde assistiu à aurora boreal, e pelas Ilhas Faroé, local conhecido pelas paisagens naturais e clima intimista.