Luma de Oliveira aproveita dia de sol em passeio de barco no Rio - Reprodução Instagram

Luma de Oliveira aproveita dia de sol em passeio de barco no RioReprodução Instagram

Publicado 30/03/2026 18:54

Rio - Luma de Oliveira apareceu nas redes sociais nesta segunda-feira (30) curtindo um momento de lazer em alto-mar. A ex-modelo escolheu um passeio de barco pelo Rio de Janeiro para aproveitar o dia.



Nos registros publicados, ela surge usando um maiô estampado enquanto posa em clima descontraído.

Em uma das postagens, Luma também compartilhou um vídeo ao som de “Contraste”, de Jorge Vercilo, com direito a trecho da música na legenda: “Eu dava tudo. Você pra mim, tô feito. Eu ganho o mundo”.



Referência de beleza nos anos 90, Luma está com 61 anos e segue dividindo momentos da rotina com os seguidores.