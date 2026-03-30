Paulo Vieira no 'Melhores do Ano 2026' - Reprodução Instagram

Paulo Vieira no 'Melhores do Ano 2026'Reprodução Instagram

Publicado 30/03/2026 17:04

Rio - Paulo Vieira comentou nas redes sociais como foi participar do “Melhores do Ano”, exibido no Domingão com Huck, na TV Globo, e chamou atenção ao abordar a liberdade que tem para criar seus textos.

O humorista revelou que o conteúdo apresentado por ele não passa por qualquer tipo de avaliação prévia da emissora. “Meu texto não passa por nenhum tipo de aprovação. É realmente uma confiança inédita da TV Globo em um artista”, disse.

Na mesma publicação, ele também abriu o jogo sobre o processo criativo e os embates internos que enfrenta ao escrever. Em tom descontraído, afirmou que o único “censor” é ele mesmo.

“O único censor é o Paulo miserável que fica dentro de mim cheio de medo de perder tudo… esse Paulo entra em guerra com o ousado”, escreveu.