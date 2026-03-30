Camila Queiroz e Klebber Toledo encantam com novos cliques ao lado da filha - Reprodução / Instagram

Camila Queiroz e Klebber Toledo encantam com novos cliques ao lado da filhaReprodução / Instagram

Publicado 30/03/2026 10:46

Rio - Camila Queiroz, de 32 anos, compartilhou nas redes sociais, neste domingo (29), novos registros com o marido, Klebber Toledo, de 39, e a filha, Clara, de 3 meses. O compilado de cliques encantou os fãs dos atores.

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"Minha família", escreveu a intérprete da personagem Sofia Fernandes na novela "Beleza Fatal", da HBO Max. Na sequência de fotos, os três aproveitaram passeio ao ar livre, momento à beira da piscina e dia de praia. A atriz também mostrou os pezinhos da primogênita calçados com sandália de crochê. Discretos, os artista ainda não mostraram o rosto da neném.

Nos comentários do post, o ator se declarou para a mulher e a filha. "Amo vocês demais". Os seguidores também reagiram. "O pezinho de 'bisnaga' numa sandalinha de crochê", disse uma admiradora, com 'emojis' de coração. "Família linda e preciosa", elogiou uma admiradora. "Vocês são lindos", exaltou outra pessoa. "Perfeitinhos", falou mais alguém.

Em julho do ano passado, anunciaram que estavam à espera da primeira filha. Clara nasceu no dia 12 de dezembro. O casal iniciou relacionamento em 2016 e subiu ao altar dois anos depois, em uma cerimônia à beira-mar em Jericoacoara, no Ceará.