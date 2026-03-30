Gabi Martins reata namoro com humorista e celebra reconciliação nas redesReprodução Instagram

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Rio - Gabi Martins voltou com o humorista Matheus Fidelis após menos de um mês separados. A cantora anunciou a reconciliação nesta segunda-feira (30), ao compartilhar fotos românticas ao lado do namorado. A publicação foi embalada pela música “Cada Volta é um Recomeço”, da dupla Zezé Di Camargo & Luciano, reforçando o momento de retomada do relacionamento. 
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Gabi Martins reata namoro com humorista e celebra reconciliação nas redes - Reprodução Instagram
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Gabi Martins reata namoro com humorista e celebra reconciliação nas redes - Reprodução Instagram
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Gabi Martins reata namoro com humorista e celebra reconciliação nas redes - Reprodução Instagram
Gabi Martins reata namoro com humorista e celebra reconciliação nas redes - Reprodução Instagram


Na legenda, Gabi explicou a decisão de dar uma nova chance. “Deus não erra caminhos; Ele realinha. A gente se perdeu, mas nunca deixou de ser propósito. Hoje escolhemos recomeçar, com mais fé, mais maturidade e muito amor”, escreveu.

Matheus também se declarou nos comentários: “Eu te amo e é pra sempre, ouviu, menina Gabriela?”. Entre as reações, o influenciador Lucas Guimarães incentivou o casal: “Casem logo”.