Gabi Martins reata namoro com humorista e celebra reconciliação nas redesReprodução Instagram
Na legenda, Gabi explicou a decisão de dar uma nova chance. “Deus não erra caminhos; Ele realinha. A gente se perdeu, mas nunca deixou de ser propósito. Hoje escolhemos recomeçar, com mais fé, mais maturidade e muito amor”, escreveu.
Matheus também se declarou nos comentários: “Eu te amo e é pra sempre, ouviu, menina Gabriela?”. Entre as reações, o influenciador Lucas Guimarães incentivou o casal: “Casem logo”.
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