Jade Picon e Andre Lamoglia posam agarradinhos e com look combinando - Reprodução Instagram

Jade Picon e Andre Lamoglia posam agarradinhos e com look combinandoReprodução Instagram

Publicado 30/03/2026 18:36

Rio - Jade Picon surpreendeu os seguidores ao compartilhar um momento raro ao lado de André Lamoglia nesta segunda-feira (30). Discretos quando o assunto é vida pessoal, os dois quase não aparecem juntos nas redes.

No clique, Jade e André surgem abraçados, em frente ao espelho, sorrindo e em clima de intimidade. O casal também apostou em produções parecidas, com peças em tons neutros: blusa preta, jeans claro e tênis na mesma paleta.

A publicação marca o primeiro registro dos dois divulgado por Jade desde a viagem recente a Paris, onde passaram alguns dias juntos.

O relacionamento foi assumido em janeiro, durante uma viagem a Fernando de Noronha. Desde então, eles seguem mantendo a discrição, com poucas aparições públicas ou registros a dois.