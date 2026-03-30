Marisa Orth revela diagnóstico de H3N2Reprodução / Instagram
“Essa foi uma semana muito difícil para mim. Eu perdi compromissos, que eu não pude honrar porque eu contraí H3N2, influenza tipo A. Uma doença muito incapacitante e muito contagiosa. Eu melhorei. Eu fiquei quase 10 dias doente. Melhorei no sábado apenas para fazer meu show em Taubaté”, disse.
A atriz explicou que o quadro afetou sua imunidade e a deixou bastante debilitada durante o período. Após a recuperação, ela retomou a agenda, mas aproveitou para fazer um alerta ao público sobre os cuidados com a saúde. “Aviso: protejam-se! Já estou recuperada, mas essa semana que passou me contaminei com influenza tipo A. H3N2, uma síndrome muito comprometedora e muito contagiosa. Há um surto tanto dessa variante, como da versão H1N1”, escreveu.
Na mesma publicação, Marisa reforçou a importância da vacinação e de medidas preventivas, especialmente em locais com grande circulação de pessoas. “Há vacinação disponível, mas esse ano o surto começou antes e está mais extenso! Protejam-se! Usem máscaras em locais de muita aglomeração. Em caso de suspeita, procurem um teste, disponível em postos de saúde e algumas drogarias. Não é uma bobagem. Lamento pelos compromissos profissionais perdidos. Além de estar muito debilitada eu colocaria pessoas em risco. Acontece. Protejam-se!”, afirmou.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.