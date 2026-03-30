Marisa Orth revela diagnóstico de H3N2 - Reprodução / Instagram

Marisa Orth revela diagnóstico de H3N2Reprodução / Instagram

Publicado 30/03/2026 12:37

Rio - A atriz Marisa Orth, de 62 anos, revelou que enfrentou dias difíceis após ser diagnosticada com H3N2, uma variante da influenza A. Em relato publicado nas redes sociais, neste domingo (29), ela contou que ficou cerca de 10 dias afastada dos compromissos profissionais por causa da doença.



“Essa foi uma semana muito difícil para mim. Eu perdi compromissos, que eu não pude honrar porque eu contraí H3N2, influenza tipo A. Uma doença muito incapacitante e muito contagiosa. Eu melhorei. Eu fiquei quase 10 dias doente. Melhorei no sábado apenas para fazer meu show em Taubaté”, disse.



A atriz explicou que o quadro afetou sua imunidade e a deixou bastante debilitada durante o período. Após a recuperação, ela retomou a agenda, mas aproveitou para fazer um alerta ao público sobre os cuidados com a saúde. “Aviso: protejam-se! Já estou recuperada, mas essa semana que passou me contaminei com influenza tipo A. H3N2, uma síndrome muito comprometedora e muito contagiosa. Há um surto tanto dessa variante, como da versão H1N1”, escreveu.



Na mesma publicação, Marisa reforçou a importância da vacinação e de medidas preventivas, especialmente em locais com grande circulação de pessoas. “Há vacinação disponível, mas esse ano o surto começou antes e está mais extenso! Protejam-se! Usem máscaras em locais de muita aglomeração. Em caso de suspeita, procurem um teste, disponível em postos de saúde e algumas drogarias. Não é uma bobagem. Lamento pelos compromissos profissionais perdidos. Além de estar muito debilitada eu colocaria pessoas em risco. Acontece. Protejam-se!”, afirmou.