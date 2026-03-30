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Zico reúne familiares, amigos e jogadores em pré-estreia de filme sobre sua trajetória
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Zico reúne familiares, amigos e jogadores em pré-estreia de filme sobre sua trajetória

Ídolo do Flamengo celebrou lançamento de 'Zico, O Samurai de Quintino'

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Rio - Zico, de 73 anos, promoveu na noite desta segunda-feira (30), no Rio de Janeiro, o lançamento do filme “Zico, O Samurai de Quintino”. O ex-jogador recebeu amigos, familiares e convidados ligados ao futebol para a exibição.
A produção retrata a trajetória do ídolo do Flamengo, desde a infância em Quintino, na Zona Norte da cidade, até a consolidação como um dos maiores nomes do esporte.
Entre os presentes estavam os jogadores Rodrigo Caio, Jorginho e Léo Ortiz, que compareceu acompanhado da esposa, Maitê Lo Sardo. A mulher de Zico, Sandra Carvalho de Sá, também participou do evento e trocou um beijo com o ex-jogador durante a noite.
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