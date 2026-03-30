Henri Castelli e a filha caçula, Maria Eduarda - Reprodução / Instagram

Henri Castelli e a filha caçula, Maria EduardaReprodução / Instagram

Publicado 30/03/2026 14:58 | Atualizado 30/03/2026 15:00

Rio - Henri Castelli abriu a vida pessoal e chamou a atenção nas redes sociais ao compartilhar um registro ao lado da filha caçula, Maria Eduarda, de 12 anos. A foto, publicada no domingo (29), mostra pai e filha em clima de carinho durante um dia de folga ensolarado.

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A adolescente é fruto do antigo relacionamento do artista com Juliana Despirito e raramente aparece em publicações do ator. A adolescente é fruto do antigo relacionamento do artista com Juliana Despirito e raramente aparece em publicações do ator.

Na legenda original da imagem, Juliana brincou com a relação próxima entre os dois: “A dupla que me enlouquece“. Ao repostar o registro, o ator respondeu em tom bem-humorado: “Mas você ama, né!“.



Além de Maria Eduarda, Henri Castelli também é pai de Lucas Fontana, de 19 anos, filho de seu antigo relacionamento com a modelo Isabeli Fontana.