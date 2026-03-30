Mel Maia resgata fotos dos bastidores de 'Avenida Brasil'Reprodução / Instagram
"O melhor dump da semana! É hoje!", escreveu a atriz, em referência ao retorno da trama na programação da TV aberta.
A publicação rapidamente chamou a atenção dos fãs, que lotaram os comentários com mensagens de carinho e lembranças da novela. “A melhor novela!”, destacou um seguidor. “Ritinha era demais”, afirmou outro. Houve também quem recordasse momentos mais intensos da história: “Na época eu chorei muito quando deixaram a Rita no lixão. Sério!”, comentou uma internauta. “Que nostalgia”, resumiu mais um fã.
"Avenida Brasil" marcou a estreia de Mel Maia na televisão. Na época, a atriz tinha apenas 8 anos, e o papel acabou como um dos mais emblemáticos de sua carreira.
A novela retorna à programação nesta segunda-feira (30), no “Vale a Pena Ver de Novo”, substituindo "Rainha da Sucata" na faixa da tarde.
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