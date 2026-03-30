Josie Pessôa - Reprodução do Instagram

Josie PessôaReprodução do Instagram

Publicado 30/03/2026 08:23

Rio - Josie Pessôa anunciou o nascimento do primeiro filho, Luiz, através de uma publicação feita no Instagram, neste domingo (29). O bebê veio ao mundo no último dia 21 e é fruto da relação da atriz com o empresário Luiz Danielian.

Conhecida por trabalhos em "Malhação" (2006), "Fina Estampa" (2011), "Império" (2014) e "O Sétimo Guardião" (2018), a artista publicou uma foto mostrando as mãos da família no Instagram. "Enfim achei o meu lugar, agora sei o que amar - 21|03|26. Luiz", escreveu ela na legenda.

Famoso e fãs de Josie reagiram à publicação. "Amiga! Que Deus cubra vocês de amor", afirmou Adriana Birolli. Rafael Zullu e Joaquim Lopes publicaram emojis de coração. "Muitas bençãos, saúde e amor para vocês!", desejou um internauta. "Que alegria", vibrou outro.

