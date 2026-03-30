Faustão posa para foto ao lado dos filhos e do genro - Reprodução do Instagram

Faustão posa para foto ao lado dos filhos e do genroReprodução do Instagram

Publicado 30/03/2026 07:57

Rio - Faustão celebrou o aniversário da filha, Lara, fruto do antigo relacionamento com Magda Colares, neste domingo (29), e posou para alguns cliques em família. Afastado da TV desde 2023, o apresentador apareceu sentado em uma cadeira de rodas e todo sorridente em um registro ao lado da cantora e dos outros herdeiros, João e Rodrigo, da união com Luciana Cardoso, e do genro, Julinho Casares.

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A foto foi publicada por João Silva no Instagram. "Aniversário da minha irmã que admiro profundamente, como ela mesmo diz 'a gente se ama não apesar das nossas diferenças, mas justamente por elas'", escreveu o apresentador do SBT.

Na mesma rede social, nos stories, Lara compartilhou um clique em que aparece ao lado de João e do pai, próximo à mesa do bolo.

Problemas de saúde



Faustão enfrentou muitos problemas de saúde nos últimos anos. Entre maio e agosto de 2025, o apresentador ficou internado devido uma infecção bacteriana aguda com sepse. Durante o período, ele passou por um transplante de fígado e retransplante renal no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Em agosto de 2023, apresentador recebeu um transplante de coração após diagnóstico de insuficiência cardíaca. Já em fevereiro do ano passado, ele voltou ao hospital para um transplante de rim.

