Igor Jansen celebra retorno à Globo na nova novela das 19h, 'Por Você' - Divulgação

Igor Jansen celebra retorno à Globo na nova novela das 19h, 'Por Você'Divulgação

Publicado 19/05/2026 12:59 | Atualizado 19/05/2026 13:00

Rio - O ator Igor Jansen já tem um novo desafio na televisão. Após a estreia na Globo em “No Rancho Fundo”, exibida em 2024, o artista agora integra o elenco de “Por Você”, próxima novela das 19 h da emissora, prevista para o segundo semestre de 2026. A produção já iniciou as gravações no Rio de Janeiro e aposta em uma trama marcada por relações familiares, afeto e recomeços.

Animado com a nova fase, Igor comemorou o retorno à dramaturgia da Globo e definiu o convite como um marco importante na carreira. “Receber um convite para fazer uma novela na Globo é uma realização, algo muito especial para mim. Acredito que essa conquista é consequência do meu empenho e trabalho no primeiro projeto na casa”, afirmou.

O ator também destacou a alegria de reencontrar colegas de trabalhos anteriores no elenco da trama, entre elas Pietra Quintela e Lívia Silva. “Elas moram no meu coração! O elenco todo é maravilhoso, é uma honra estar entre esses nomes renomados da atuação e, ao mesmo tempo, junto com uma galera jovem que também é muito talentosa”, declarou.

Na novela escrita por Dino Cantelli e Juliana Peres, Igor divide cenas com nomes como Sheron Menezzes, Alinne Moraes, Thiago Lacerda e Lucy Ramos. A história acompanha a personagem Bela, interpretada por Sheron, uma médica que passa por uma grande transformação após a morte da melhor amiga.

Morando no Rio desde a primeira experiência na emissora, Igor contou que criou uma forte ligação com a rotina intensa das novelas. “Esse projeto surgiu em um momento maravilhoso. Voltar à rotina de novela na Globo vai ser massa. É só passar um tempo longe das telinhas que já sinto saudade”, brincou.

Além da televisão, o ator também prepara novos trabalhos no cinema. Entre eles estão “Case-me, Se Puder”, filmado em Recife, “Verão da Lata”, inspirado em fatos reais dos anos 1980, e “O Shaolin do Sertão 2”, sequência que marca o retorno do personagem Piolho.

Depois da experiência nos palcos com a peça “Ópera em Cordel – Adaptação TURANDOT”, na qual atuou como produtor e intérprete, Igor acredita que chega mais preparado para esse novo momento profissional. “Essa segunda novela será bem diferente da primeira. É outro ambiente, outra trama, e eu estou mais maduro e um pouco mais experiente do que era há dois anos”, disse.

Empenhado no novo trabalho, o ator também adiantou que pretende mergulhar no processo de preparação para a novela. “De uma coisa eu tenho certeza: vou estudar e me dedicar muito pra entregar um trabalho à altura das pessoas que estarei rodeado”, completou.