Tony Ramos foi exaltado por sequência em ’Quem Ama Cuida’Reprodução de Vídeo/ TV Globo
A entrega dos atores e figurantes no meio de toda a tempestade, o desespero nos olhos de cada um tentando se salvar foi impactante. A equipe de produção e a direção artística da Amora Mautner estão de parabéns!!! #QuemAmaCuida— Mari (@mariimirandah) May 19, 2026
Intérprete de Otoniel, Tony Ramos esbanjou talento e também foi elogiado. "Sério, que sequência. O olhar de Tony Ramos entregando toda a dor de perder tudo que se construiu numa vida. Absurdo demais", elogiou um usuário. "Imagina ser um ator tão foda que faz seu choro ser visível na chuva torrencial. Tony Ramos é monstruoso", apontou outro.
quanto talento e entrega! é primoroso te assistir, @LeticiaColin já estou viciada na sua protagonista. que venham os próximos capítulos!!!#QuemAmaCuida pic.twitter.com/CSx3tzGQUU— ana jurídico adriana (@favcolin) May 19, 2026
Imagina ser um ator tão foda que faz seu choro ser visível na chuva torrencial. Tony Ramos é monstruoso!#QuemAmaCuida pic.twitter.com/3EBA7TWcZS— Alex Lucena (@AlexLucena) May 19, 2026
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