Tony Ramos foi exaltado por sequência em ’Quem Ama Cuida’ - Reprodução de Vídeo/ TV Globo

Tony Ramos foi exaltado por sequência em ’Quem Ama Cuida’Reprodução de Vídeo/ TV Globo

Publicado 18/05/2026 23:11

Rio - A estreia de "Quem Ama Cuida", novela das 21h da TV Globo, gerou reações do público na noite desta segunda-feira (18). A sequência em que a família de Adriana perde a casa devido uma enchente e, logo depois, a protagonista vê o marido ser levado pelas águas causou impacto nos usuários do X, antigo Twitter.

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"A entrega dos atores e figurantes no meio de toda a tempestade, o desespero nos olhos de cada um tentando se salvar foi impactante. A equipe de produção e a direção artística da Amora Mautner estão de parabéns", elogiou um internauta. "O primeiro capítulo de 'Quem Ama Cuida' veio excelente, gostei muito", afirmou outro. "Que novela linda e emocionante", declarou um terceiro.

A entrega dos atores e figurantes no meio de toda a tempestade, o desespero nos olhos de cada um tentando se salvar foi impactante. A equipe de produção e a direção artística da Amora Mautner estão de parabéns!!! #QuemAmaCuida — Mari (@mariimirandah) May 19, 2026

Protagonista da trama, o nome Leticia Colin virou um dos mais comentados da rede social. "Pode preparar o look para receber o prêmio de melhor atriz no Melhores do Ano", disse um perfil. "Já tô muito apaixonada pela Adriana! Leticia mostrando logo no primeiro capítulo a atriz gigante que é! Que delícia vai ser acompanhar essa mocinha", elogiou outro.

quanto talento e entrega! é primoroso te assistir, @LeticiaColin já estou viciada na sua protagonista. que venham os próximos capítulos!!!#QuemAmaCuida pic.twitter.com/CSx3tzGQUU — ana jurídico adriana (@favcolin) May 19, 2026 Intérprete de Otoniel, Tony Ramos esbanjou talento e também foi elogiado. "Sério, que sequência. O olhar de Tony Ramos entregando toda a dor de perder tudo que se construiu numa vida. Absurdo demais", elogiou um usuário. "Imagina ser um ator tão foda que faz seu choro ser visível na chuva torrencial. Tony Ramos é monstruoso", apontou outro. Intérprete de Otoniel, Tony Ramos esbanjou talento e também foi elogiado. "Sério, que sequência. O olhar de Tony Ramos entregando toda a dor de perder tudo que se construiu numa vida. Absurdo demais", elogiou um usuário. "Imagina ser um ator tão foda que faz seu choro ser visível na chuva torrencial. Tony Ramos é monstruoso", apontou outro.