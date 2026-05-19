Leandro Hassum durante a Casa do Patrão - Reprodução de vídeo / Record

Leandro Hassum durante a Casa do PatrãoReprodução de vídeo / Record

Publicado 19/05/2026 06:33 | Atualizado 19/05/2026 09:26

Rio - Leandro Hassum mandou um recado para Boninho ao vivo durante a "Casa do Patrão", da Record, nesta segunda-feira (19). O apresentador agradeceu ao idealizador do reality show por acreditar nele à frente da atração e disse que espera melhorar cada vez mais na função.

"Já vou quebrar um protocolo aqui. Não adianta nem reclamar comigo aqui, viu meu chefe? Eu quero falar uma coisa. Nossa quarta semana começando, eu quero agradecer demais à Record e ao Disney Plus pela confiança, e principalmente a você, Boninho. Você que ensinou o Brasil a gostar de reality", afirmou Hassum.

"Você é um cara incrível, muito obrigado por acreditar num comediante como apresentador. Muito obrigado mesmo, eu amo você, pode brigar comigo depois, mas eu precisava te dizer isso. Você é o cara, muito obrigado por essa oportunidade. Eu espero cada dia estar melhor tanto para o público, quanto para você, quanto para a Record e para o Disney Plus", completou.

O momento repercutiu nas redes sociais. "Ain, o Hassum é um fofo, muito humilde ele. Eu gosto e acho que ele melhorou muito e vai melhorar ainda mais", afirmou um usuário do X, antigo Twitter. "Mostrar gratidão por quem confiou em você e ter a força de vontade de querer fazer sempre o melhor: para mim, isso é a verdadeira humildade e o caminho para o sucesso", disse outro. "Boninho é mestre e Hassum está muito bem por ser o primeiro programa", elogiou uma terceira pessoa.

Leandro Hassum “quebrou o protocolo” para fazer um agradecimento especial à Record, ao Disney+ e, principalmente, ao diretor Boninho



“Você ensinou o Brasil a gostar de reality. Obrigado por acreditar em um comediante como apresentador.”



Só no #DisneyPlus você acompanha 8… pic.twitter.com/ryiwObhwLo — Casa do Patrão (@casadopatrao) May 19, 2026

Vale lembrar que na última quinta (14), Hassum se surpreendeu ao levar uma bronca ao vivo de Boninho . O apresentador brincou que a eliminada deveria levar o microfone para que ele não ficasse com os dois e fosse repreendido pela direção. Boninho, então, disparou: "Não brigo com você não. Então bora terminar o programa, por favor".