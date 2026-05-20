Tatá Werneck vai interpretar stalker em ’Quem Ama Cuida’ - ReproduÃ§Ã£o de VÃ­deo

Tatá Werneck vai interpretar stalker em ’Quem Ama Cuida’ReproduÃ§Ã£o de VÃ­deo

Publicado 20/05/2026 05:00

Rio - Depois de viver Anely em "Terra e Paixão" (2023), Tatá Werneck retoma a parceria com Walcyr Carrasco na novela "Quem Ama Cuida", que ocupa a faixa das 21h, na TV Globo. Na pele de Brigitte Brandão, a atriz de 42 anos interpreta uma stalker que interage com diferentes núcleos do folhetim.

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"Ele me deu todas as oportunidades e mudou a minha vida mesmo. O que ele fez com a minha carreira eu não sei nem o que dizer. Eu paro qualquer coisa para atender o Walcyr porque é tão inacreditável e as cenas da Brigitte são tão inteligentes", elogia.

A atriz destaca que o dramaturgo oferece espaço para que ela transite entre diferentes gêneros em cena. "Eu posso ler e pensar: 'Isso é uma cena de comédia, isso é uma cena de drama, isso é uma cena de comédia, mas que você se emociona, isso é uma cena de drama, mas que você vive a situação', é tudo tão entrelaçado, porque tem tanta dor ali também".

Apesar do novo projeto ser escrito em parceria com Claudia Souto, Tatá enfatiza a importância do autor na trajetória dela em novelas. "Está sendo uma experiência incrível e o Walcyr me dá oportunidade de às vezes na mesma cena fazer tantas coisas. Ele me deu tudo. Eu só tenho a agradecer mesmo", completa.

Questionada sobre a construção da personagem, a artista explica que a obsessão nasce de carências emocionais da relação com a mãe, Pilar (Isabel Teixeira). "Acho que por trás dessa desse fascínio que ela tem existe uma dor. Ninguém desiste do amor de uma mãe. E isso às vezes leva para procurar por alguém e qualquer amiga ali você fica tentando preencher esses buracos. É inevitável que com essa criação, ela às vezes não reproduz algumas coisas que a mãe faz", afirma.

No folhetim, Tatá reencontra Rainer Cadete, com quem contracenou em "Terra e Paixão", e agora terá Rodrigo Fagundes como parceiro de cena. O ator dá vida a Nicolau, amigo de Brigitte. "Eles sabem que eu sou uma obsessiva com trabalho, então a gente estuda, estuda e estuda. Eu de fato me dedico muito para honrar essa oportunidade. Chego na novela com o meu rabinho entre as pernas vendo esse elenco".

Ela, então, fala sobre a admiração que sente por Leticia Colin, protagonista da história. "Eu a vi agora que a gente estava gravando uma cena e fiquei tão admirada de ver essa mulher que faz parecer fácil algo tão difícil. Eu sou tão fã e é uma honra ter ela conduzindo", declara.

Dando vida a uma stalker, a atriz, ainda, revela ter vivido situações desconfortáveis com fãs invasivos. Apesar de tratar o assunto com humor, ela brinca sobre a antiga paixão por Marcelo Serrado na juventude. "Via todas as peças dele e acho que ele era meu crush. Hoje em dia é meu amigo, mas já fui stalkeada e fiquei até um pouco assustada. Eu tive dificuldade em identificar qual era o limite desse amor e quando estava ultrapassando meu espaço", admite.